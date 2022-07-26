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Пионтковский: Путинский бункер разрывают две силы

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  • 26.07.2022, 7:42
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Пионтковский: Путинский бункер разрывают две силы
Андрей Пионтковский

Правое «полушарие» не знает, что делает левое.

Недавний обстрел российскими оккупантами порта Одессы и тот факт, что руководство РФ и пропагандисты поначалу озвучивали разные версии, свидетельствует о борьбе двух линий в путинском бункере.

Такое мнение высказал 24 каналу российский публицист Андрей Пионтковский.

По его словам, с одной стороны это ультрафашистская партия, обвиняющая Путина в том, что он "недостаточный фашист". Главный ее представитель - террорист Гиркин-Стрелков, регулярно критикующий руководство РФ и способ ведения "спецоперации".

С другой стороны, отмечает Пионтковский, "партия 16 июня" - дня, когда в Киев приезжали руководители Франции, Германии и Италии. По его мнению, в Украине они выполняли "установку Кремля" о прекращении огня и переговорах, которые невыгодны Киеву.

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"Тогда треть объявляется противоречивой территорией, замораживается, и это продается народу как победа. А в США задача этой "партии 16-го июня" - навязать тезис о том, что война закончилась, нех**н и новые HIMARS поставлять", - объяснил тогдашний план публицист, добавив, что обе линии борются за диктатора, а сам он не может решить, на чью сторону встать.

При этом его ненависть к украинскому народу провоцирует продолжение войны и подобные противоречивые шаги, как обстрел порта.

"Когда правое полушарие не знает, что делает левое, они будут повторяться. Это хороший знак. Это знак того, что оба полушария в бункере начинают понимать, что они потерпели поражение", - подытожил Пионтковский.

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