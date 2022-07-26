Украинский Генштаб сообщил о новой угрозе с территории Беларуси

Украинский Генштаб сообщил о новой угрозе с территории Беларуси5
- 26.07.2022, 7:47
- 7,292
В лукашенковской армии озабочены связью между пунктами управления на границе с Украиной.
На Волынском и Полесском направлениях в вооруженных силах республики Беларусь была проведена тренировка по связи пунктов управления.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке за 26 июля.
С белорусской территории отмечалось ведение воздушной разведки БПЛА оперативно-тактического уровня в направлениях города Луцк и Ковель Волынской области.
Кроме того, сохраняется угроза ракетно-авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики Беларусь.