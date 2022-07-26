Украинский Генштаб сообщил о новой угрозе с территории Беларуси 5 26.07.2022, 7:47

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В лукашенковской армии озабочены связью между пунктами управления на границе с Украиной.

На Волынском и Полесском направлениях в вооруженных силах республики Беларусь была проведена тренировка по связи пунктов управления.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке за 26 июля.

С белорусской территории отмечалось ведение воздушной разведки БПЛА оперативно-тактического уровня в направлениях города Луцк и Ковель Волынской области.

Кроме того, сохраняется угроза ракетно-авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

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