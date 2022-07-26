В оккупированном Донецке начался крупный пожар на нефтебазе после взрыва

В оккупированном Донецке начался крупный пожар на нефтебазе после взрыва4
- 26.07.2022, 7:50
- 4,218
Нефтебаза загорелась после удара ВСУ.
В оккупированном Донецке начался крупный пожар после взрыва.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Утверждается, что нефтебаза загорелась после удара ВСУ.
"Огонь от пожара видно в нескольких районах Донецка, а пламя бьет на пару десятков метров в высоту. Горят цистерны с горюче-смазочными материалами", - говорится в сообщении.
В ВСУ подтвердили удар в Донецке.
Напомним, Вооруженные силы Украины с конца июня уничтожили 14 военных баз и складов вооружений в тылу российских войск. Речь идет об ударах в 5-75 км от фронта.