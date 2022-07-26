Христо Грозев рассказал подробности об угоне российских боевых самолетов в Беларуси 6 26.07.2022, 7:57

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Христо Грозев

Фото: Reuters

Российский Су-35 приземляется в Барановичах в январе 2021 года.

После того как ФСБ России обвинила болгарского журналиста — расследователя проекта Bellingcat Христо Грозева в причастности к попытке украинской разведки завербовать российских военных летчиков для угона самолетов, он поделился у себя в Twitter собственной версией событий. Участие в операции он опроверг — по его словам, команда Bellingcat всего лишь снимала об этом фильм.

Российский Су-35 приземляется в Барановичах, январь 2021 года. Возможно, впоследствии этот самолет стал одним из тех, которые атаковали 24 февраля Украину.

Напомним, утром 25 июля ФСБ России заявила, что пресекла попытку украинской военной разведки завербовать российских летчиков и убедить их угнать российские боевые самолеты в Украину в обмен на вознаграждение. Утверждается, что операцию проводило Главное управление разведки Минобороны Украины, «которую курировали спецслужбы НАТО», в том числе британская внешняя разведка MI6.

По утверждению российских СМИ, в операции был задействован главный расследователь издания Bellingcat Христо Грозев. Он якобы нашел двух девушек-курьеров, которые встретили на железнодорожном вокзале в Липецке нанятого украинскими разведчиками курьера из Москвы, который вез аванс в размере 4 тысяч долларов: эти деньги предназначались российскому летчику за угон самолета.

Сам Грозев в соцсетях подтвердил, что подобная операция проводилась украинской разведкой, однако заявил, что сам он не имел к ней непосредственного отношения. По словам журналиста, украинские спецслужбы решили обратиться к российским летчикам с предложением угнать из России их самолеты. Команда Bellingcat узнала об этом и начала снимать документальный фильм.

— Мы засняли переговоры между украинскими вербовщиками и пилотами, которые начались так, как и ожидалось. Но их тон скоро изменился, это дало основание предполагать, что пилоты больше говорили не от своего имени, а по указаниям, вероятно, офицеров военной контрразведки ФСБ, — рассказал Грозев.

По его словам, украинская сторона заподозрила вмешательство российских спецслужб, когда один из летчиков попросил вывезти из страны не свою жену, а любовницу. За 5 минут поисков по базам данным журналист обнаружил, что эта женщина могла быть агентом ФСБ.

A clear clue that the FSB had intercepted the communications came when one of the pilots suddenly said he no longer wanted to get his wife out of the country, but his "lover" instead. pic.twitter.com/FTe2M8TaEa — Christo Grozev (@christogrozev) July 25, 2022

— В этот момент стало очевидно, что операция превратилась в «двойную игру», где обе стороны пытались получить максимум информации от другой, при этом выдавая ей максимум дезинформации, — написал Грозев.

По его словам, игра закончилась, когда в ФСБ поняли, что раскрыты и что никто из украинских агентов не явится на предложенную встречу, а украинцы в свою очередь также осознали, что «настоящего пилота они, скорее всего, не получат».

Грозев добавил, что в ходе попытки сорвать украинскую операцию ФСБ «непреднамеренно раскрыла личности десятков офицеров контрразведки, их методы работы и агентов под прикрытием». Расследователь обещает вскоре опубликовать фильм об этой истории.

Напомним, в ноябре прошлого года исследовательская группа Bellingcat рассказала еще об одной операции украинских спецслужб, планировавших в 2020 году выманить из России и арестовать более 30 бойцов частной военной компании «Вагнер». Однако арестовали их в итоге в Беларуси — и вернули в Россию.

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