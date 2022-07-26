«Вонючей воды» в Минске больше не будет? 8 26.07.2022, 8:10

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Белорусскую столицу хотят целиком перевести на артезианские источники.

Лукашенко подписал распоряжение о переводе Минска на водоснабжение из подземных источников. Инвестпроект планируется реализовать в упрощенном порядке, сообщает zerkalo.io.

Как говорится в пресс-релизе, документ позволит уменьшить расходы на строительство объектов, необходимых для реализации проекта, и сократить сроки его осуществления.

На данный момент часть минчан получает воду из поверхностных источников, причем периодически с ее очисткой возникают проблемы. Напомним, буквально на днях Следственный комитет наконец-то разобрался с делом о «вонючей воде» в Минске двухлетней давности: по выводу следствия, авария произошла из-за того, что затхлую воду из реконструируемого трубопровода не слили, а запустили на водопроводную станцию, которая не справилась с очисткой.

При этом должностные лица «Минскводопровода» и «Минскводоканала» знали о загрязнении воды, но допустили ее попадание в распределительную сеть Минска.

В мае нынешнего года министр ЖКХ Андрей Хмель пообещал, что до 2025 года ведомство обеспечит качественной питьевой водой не только Минск, но и всю страну — по его словам, это касается тех, кто пользуется центральным водоснабжением. В течение ближайших трех лет, заявил он, белорусы будут пить воду, «которая соответствует всем нормативам абсолютно».

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