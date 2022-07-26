В Тихом океане ученые обнаружили предвестников описанного в Библии события 2 26.07.2022, 8:22

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Необычное подводное явление открыли специалисты из штата Пенсильвания.

В северной части Восточно-Тихоокеанского поднятия учеными из штата Пенсильвания (США) обнаружено необычное подводное явление. Новость об этом опубликована на сайте Лихайского университета.

Исследователи нашли поле так называемых «черных курильщиков» – геотермальных источников, нагреваемых магмой. Из-за давления в сотни атмосфер вода из жерла «курильщика» как будто вырывается из-под земли. Такие источники чаще всего располагаются на осях серединных океанических хребтов.

Поле «черных курильщиков», обнаруженное исследователями, состоит из более чем 20 «черных курильщиков» высотой 5–10 метров и занимает вытянутый участок длиной 120 и шириной в среднем 30 метров (в самой широкой части – 60 метров). Общая площадь поля составляет приблизительно 5500 кв. м, а результаты расчета объема гидротермальных построек варьируют в пределах от 2710 до 5630 куб. м.

Ученые обеспокоены активностью «курильщиков», поскольку нередко она предвещает скорое массовое извержение подводных вулканов. Оно, в свою очередь, способно спровоцировать всемирный потоп. Считается, что именно такая цепочка событий стала причиной трагедии, описанной на страницах Библии.

По предположению исследователей, вероятно, что библейский всемирный потоп был спровоцирован именно «черными курильщиками» – вода поднялась из недр Земли, а потом утекла обратно через Марианскую впадину.

Гидротермальные источники срединно-океанических хребтов (также известные как «черные курильщики») – действующие на дне океанов многочисленные источники, приуроченные к осевым частям срединно-океанических хребтов. Из них в океаны поступает высокоминерализованная горячая вода под давлением в сотни атмосфер. Представляют собой трубообразные образования, достигающие высоты в десятки метров, устойчивость которых обеспечивается действием силы Архимеда (сила выталкивания).

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