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Врачи нашли у Путина ярко выраженное заболевание головного мозга

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  • 26.07.2022, 8:35
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Врачи нашли у Путина ярко выраженное заболевание головного мозга

Гибель клеток прогрессирует.

Врачи продолжают видеть в поведении и в том, как выглядит президент РФ Владимир Путин, ряд болезней. Кроме онкологии и психических заболеваний, выделяют ярко выраженное заболевание головного мозга, связанное с прогрессирующей гибелью его клеток – болезнь Гентингтона.

Об этом говорится в сюжете телеканала "FreeДом", где ссылаются на специалистов.

В частности, российские врачи предполагают, что Путин серьезно болеет последнее десятилетие, этим объясняется его периодическое исчезновение из медиапространства. Говорят, что пациентов, имеющих физические и психические болезни, выдают такие же странные движения и мимика.

"Все эти подергивания ручек, ножек... Это говорит о том, что это не просто человек приблизился к такому возрасту, а что у него еще достаточное количество заболеваний, которые вызывают дополнительные сокращения клеток головного мозга. То есть много ячеек мозга у него уже умерло", - подчеркивают специалисты.

Так, один из психиатров отмечает, что Путин имеет огромное количество явно выраженных психических расстройств. Это – диссоциативное расстройство личности, паранойя.

"Целостной личности как таковой уже нет. Есть набор симптомов... Но в целом управлять страной, или просто кем-нибудь управлять, такой человек не должен. Он болен, тяжело болен", - говорит врач.

Глава Кремля пытается скрыть свои проблемы со здоровьем, окружив себя врачами. Одни из самых частых посетителей президента – онкологи и ЛОРы. Кашель может быть одним из признаков именно онкологии.

"Кашель на самом деле также является симптомом многих болезней... Мы можем подозревать, что это рак щитовидной железы или рак легких. В таких случаях действительно есть кашель, хрипота голоса. Говоря о раке щитовидной железы – довольно неплохой прогноз: 70-75% выживают в течение 5 лет. А если это рак легких - лечить его сложнее. У него есть свойство метастазировать в другие органы, он имеет агрессивное поведение", - говорит парамедик, доктор неотложных состояний Руслан Самигуллин.

Также видят признаки хронического заболевания головного мозга, связанного с прогрессирующей гибелью его клеток – болезнь Гентингтона. Проявляется она, в частности, в треморе рук и в беспорядочных движениях.

"Она сопровождается симптомами, которые мы видим. Это тремор рук, это хорея - непроизвольные беспорядочные движения рук, ног (постукивание каблуком), мимические нарушения, его покусывание губ... Это генетическое заболевание и оно аутоиммунно. Прогноз при этом заболевании после появления первого симптома – 10-20 лет. При этом пациенты умирают не от самой болезни, а от связанных заболеваний", – добавляет врач.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин имеет тяжелые психические отклонения – психопатию и нарциссическое расстройство личности. Такие люди хорошо считывают чужие эмоции и пользуются этим.

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