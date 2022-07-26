закрыть
26 июля 2022, вторник, 9:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Польше на стройке погиб 30-летний белорус

  • 26.07.2022, 8:38
  • 1,434
В Польше на стройке погиб 30-летний белорус
иллюстрационное фото

Инспекция труда выясняет, соблюдались ли все необходимые меры безопасности.

В Граево в результате несчастного случая на строительной площадке одного из кварталов города погиб 30-летний мужчина. Как сообщает «Радио Белосток», погибший был гражданином Беларуси.

30-летний мужчина погиб на месте в результате обрушения опалубки железобетонной стены.

Инспекция труда выясняет, соблюдались ли на строительной площадки все необходимые меры безопасности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі Андрэй Саннікаў
Путину осталось недолго
Путину осталось недолго Леонид Невзлин
Полину Шарендо надо спасать
Полину Шарендо надо спасать Наталья Радина
Классика по Нимеллеру
Классика по Нимеллеру Вадим Зайдман