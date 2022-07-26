В Польше на стройке погиб 30-летний белорус
- 26.07.2022, 8:38
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Инспекция труда выясняет, соблюдались ли все необходимые меры безопасности.
В Граево в результате несчастного случая на строительной площадке одного из кварталов города погиб 30-летний мужчина. Как сообщает «Радио Белосток», погибший был гражданином Беларуси.
30-летний мужчина погиб на месте в результате обрушения опалубки железобетонной стены.
Инспекция труда выясняет, соблюдались ли на строительной площадки все необходимые меры безопасности.