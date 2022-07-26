Украинский дрон-бомбардировщик атакует оккупантов: мощное видео 1 26.07.2022, 8:43

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Беспилотник может нести 5 кг свободно падающих бомб.

Украинский дрон-бомбардировщик R18 успешно выполняет свои задачи на фронте.

Сухопутные войска ВСУ обнародовали видео с работой беспилотника. Дрон помогает увеличивать потери врага.

Как работает дрон

Отметим, что R18 – это дрон, имеющий 8 подъемных винтов. Он может нести несколько килограммов полезной нагрузки. Оркоптер создан в Украине силами "Аэроразведки" с использованием отечественных и импортных компонентов.

Радиус действия дрона – 4 километра. Он может находиться в воздухе около 40 минут и нести 5 кг свободно падающих бомб.

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