Украинский дрон-бомбардировщик атакует оккупантов: мощное видео

Украинский дрон-бомбардировщик атакует оккупантов: мощное видео1
- 26.07.2022, 8:43
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Беспилотник может нести 5 кг свободно падающих бомб.
Украинский дрон-бомбардировщик R18 успешно выполняет свои задачи на фронте.
Сухопутные войска ВСУ обнародовали видео с работой беспилотника. Дрон помогает увеличивать потери врага.
Как работает дрон
Отметим, что R18 – это дрон, имеющий 8 подъемных винтов. Он может нести несколько килограммов полезной нагрузки. Оркоптер создан в Украине силами "Аэроразведки" с использованием отечественных и импортных компонентов.
Радиус действия дрона – 4 километра. Он может находиться в воздухе около 40 минут и нести 5 кг свободно падающих бомб.