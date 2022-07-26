«Гром грянул»: что будет дальше с экономикой Беларуси 26.07.2022, 8:53

3,372

Логистика полностью поломана.

Согласно данным статистики, основные макроэкономические показатели Беларуси продолжают снижаться. ВВП по итогам первого полугодия снизился на 4,2%, промышленное производство – на 5,2%, грузооборот – на 21,9%, розничный товарооборот – на 0,4%.

Журналисты myfin.by спросили у кандидата экономических наук Вячеслава Ярошевича, что это значит и как поведет себя экономика Беларуси во втором полугодии 2022.

«Поломана логистика»: что влияет на экономику Беларуси

– Снижающиеся показатели – реакция на cанкции Запада визави из-за войны России в Украине. Из–за этого поломана логистика. Есть еще инвестиции и внутренний спрос. Здесь не все так хорошо, как хотелось бы. Плюс добавляется инфляция, которая тормозит экономическое развитие. Особенно с учетом нашей истории новейшего времени в условиях макроэкономической неопределенности и нестабильности. Инфляция тормозит инвестиционную активность.

По мнению эксперта, не стоит сбрасывать со счетов и уход из Беларуси зарубежных компаний и особенно специалистов. Любые потери в ИТ–секторе сказываются не столько на валовых показателях, сколько на перспективах цифровой трансформации нашей экономики.

«Переориентироваться быстро не получится»: что будет с экономикой Беларуси во втором полугодии

Эксперт отметил, что делать прогнозы не берется, но прокомментировать некоторые тенденции может:

– С поставками переориентироваться быстро не получится. Одна Россия не сможет в течение одного года перекрыть все направления, которые оказались недоступны для Беларуси из–за конфликта. А Китай – это долгосрочная перспектива и только при условии активной адаптации наших производителей.

Китайский рынок самодостаточный, суперэкспортоориентированный, и попасть на него, к примеру, с нашей машиностроительной продукцией сложно, если вообще возможно. Да, мы можем туда поставлять продукты питания, но надо учитывать расстояние и маркетинговые нюансы.

Не думаю, что за счет Китая Беларусь сможет компенсировать хотя бы объем поставок, который шел из Украины. Россия же вряд ли компенсирует потери Беларуси на европейском направлении. Так как наша страна продавала в Европу продукцию нефтепереработки и нефтехимии, металл, то продавать их в Россию по тем же ценам и в тех же объемах – это вопрос не одного полугодия.

«Гром грянул, и все начали креститься»: какие проблемы испытывает экономика Беларуси

По словам экономиста, проблема импортозамещения – суперактуальная.

– Здесь как в поговорке: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Гром грянул, и все начали креститься. В то же время надо понимать, что промышленное, технологическое импортозамещение – это процесс не одного дня или одного года, это длительный стратегический процесс. Под него должна быть подготовлена экономическая политика, «заточены» образовательные программы. Все должно на это работать. У нас же пока в основном разговоры.

Импортозамещение дает результат, если иметь стратегию, а не хвататься за него в силу обстоятельств. Запустить этот процесс по щелчку невозможно, должна быть основательная подготовка. Надо менять ментальность руководителей бизнеса. Потому что вещать «покупайте наше, белорусское» можно бесконечно, но это не значит, что покупатели пойдут поддерживать эту идею своим кошельком.

То есть импортозамещение – это долгосрочная перспектива, которая требует больших затрат. И никто не может гарантировать, что она точно сработает. В современной конкурентоспособной экономике импортозамещение не должно присутствовать в политическом дискурсе в принципе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».