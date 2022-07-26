В Мариуполе больше 10 дней горит завод «Сателлит», который подожгли партизаны 26.07.2022, 8:56

Сопротивление оккупантам нарастает.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в оккупированном городе до сих пор горит завод «Сателлит».

«Ежедневно МЧС России приезжает, смотрит, разводит руками и уезжает. Это называется на языке оккупантов «ситуация под контролем», — заявил Андрющенко.

Он отметил, что горящий завод напоминает оккупантом, что расплата уже близко.

14 июля Андрющенко сообщил, что во временно захваченном Мариуполе партизаны подожгли агрозавод «Сателлит».

Андрющенко добавил, что сопротивление во временно захваченном городе растет.

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