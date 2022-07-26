«Урожай, которое собираем по зернышку, хранится в воде» 1 26.07.2022, 9:07

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Странности уборочной кампании в белорусских регионах.

В этом году борисовские аграрии отметили праздник первого снопа на землях подсобного сельского хозяйства «Черневичи» открытого акционерного общества «Борисовский завод агрегатов».

Поздравить главных героев жатвы, комбайнеров, приехало руководство района во главе с председателем Борисовского райисполкома Николаем Карповичем: «Наступает ответственный момент: необходимо собрать все до последнего зернышка. Поздравляю всех с этим праздником. Пусть закрома нашей Родины будут всегда полны!»

Удивительно, что именно этот ПСХ был выбран в качестве проведения праздника для борисовских аграриев. Возможно, ситуация на этом предприятии кардинально улучшилась, но три года назад там было совсем не до радостей.

«Зерно, которое собираем по зернышку, хранится в воде. При этом колхоз сдает помещение под пилораму, где сухо и где можно было бы хранить зерно и удобрение. Но нам говорят: нет места где хранить. Вы бы видели, какими дровами топится зерносушилка! И где эти щепки вообще берутся, и какие средства на них выделяются?!» – писал в 2019 году работник ПСХ «Черневичи» EX-PRESS.BY. В подтверждение своих слов он прислал в редакцию несколько фотографий.

В том, что борисовские комбанеры справятся со своей задачей и «соберут все до последнего зернышка», сомневаться почти не приходится. И «закрома нашей Родины будут полны». А дальше что?

Много красивых слов произносится в адрес «героев жатвы». Но за этим героизмом дальше следует чья-то халатность и некомпетентность, в результате чего гибнет урожай. В итоге «самодостаточное и независимое» государство Беларусь впадает в прямую зависимость от импорта зерна.

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