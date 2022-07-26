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Снайпер ВСУ ликвидировал неадекватного оккупанта-путиниста

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  • 26.07.2022, 9:11
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Снайпер ВСУ ликвидировал неадекватного оккупанта-путиниста

Житель Хакассии записал видеообращение к Путину с требованием отправить его на войну в Украину.

Снайпер Вооруженных сил Украины уничтожил на Луганщине 44-летнего российского оккупанта из Хакассии Сергея Солнцева, который стал известен после того, как записал видеообращение к Владимиру Путину с требованием отправки его на войну в Украину.

"Житель г. Абакана (Хакассия) 44-летний Сергей Солнцев весной записал видеообращение к президенту России с требованием (!) отправить его "добровольцем" на Донбасс. Его услышали и направили на Донбасс. По информации родственников жмура, причиной смерти стало огнестрельное пулевое сквозное ранение головы", – пишет в Facebook OSINT-расследователь Иракли Комахидзе.

Обратим внимание, что в своем обращении к Путину уничтоженный рашист использовал заезженные пропагандистские штампы о необходимости "борьбы с нацизмом" в Украине.

Он призывал кремлевскую верхушку отправлять на войну десятки "добровольцев", чтобы убивать украинцев.

"Я обращаюсь к верховному главнокомандующем вооруженных сил Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с требованием дать возможность десяткам мужчин и мне лично принять участие в уничтожении неонацизма на территории Украины в составе Вооруженных сил РФ или сформированном добровольческом корпусе", – пафосно заявлял Солнцев.

Добавим, что воспаленные фантазии отъявленного рашиста ему не помогли, ведь в Украине его судьбу решил точный выстрел снайпера ВСУ.

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