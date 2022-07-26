Минтруда Беларуси выдало тайну Белстата о пенсионерах 18 26.07.2022, 9:17

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В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси, сообщая о «повышении» всех трудовых пенсий, назвали и количество человек, которые их получают. При этом ранее Белстат перестал публиковать информацию, сколько в стране пенсионеров, пишет telegraf.news.

По данным Минтруда, пенсии получают больше 2,3 млн человек. Речь, вероятно, идет о числе меньше 2 млн 344 тыс., иначе цифру округлили бы до 2,4 млн.

Как сообщал Белстат в конце 2021 года, трудовые пенсии по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца получали 2 млн 410 тыс. человек.

Исходя из этого, можно предположить, что число пенсионеров могло сократиться примерно на 60 тыс. человек.

Кстати, ранее на сайте Минтруда в этом году писали, что «в органах по труду, занятости и социальной защите различные виды пенсий получают около 2,5 млн человек».

Напомним, что Белстат перестал публиковать информацию о численности пенсионерах. В сборнике «Социально-экономическое положение Республики Беларусь в январе — ноябре 2021 года» таких данных уже не было, хотя в предыдущие месяцы были.

По последним опубликованным официальным данным на начало ноября 2021 года в Беларуси насчитывалось 2 млн 422,2 тыс. пенсионеров. Столько же было и в начале октября. Но вот за сентябрь и август их стало в сумме на 32,3 тысячи меньше, чем раньше.

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