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Олег Газманов и его сын поплатились за поддержку войны в Украине

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  • 26.07.2022, 9:20
  • 22,944
Олег Газманов и его сын поплатились за поддержку войны в Украине

Карма настигла рашистов.

Олег Газманов - некогда популярный эстрадный певец, композитор и поэт, автор таких хитов как "Есаул", "Морячка" и "Господа офицеры". Он любит прославлять российскую власть.

Но окончательно крышу артисту российской поп-сцены сорвало в 2014 году, после аннексии Крыма, говорится в сюжете проекта УНИАН FreeДом.

Газманов-старший не только поддержал действия Кремля, но и активно ездил в оккупированный Донецк и давал там концерты. А с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Олег взялся за лизоблюдство еще с большим рвением.

Говорят, что артист даже по-тихому подался на гражданство Израиля и уже паковал чемоданы, но Святая земля представителя российской эстрады не приняла. Также Газманову было отказано в посещении Литвы и Латвии, а в Украине суд вообще заочно арестовал российского певца по подозрению в посягательстве на территориальную целостность нашей страны.

В итоге оказалось, что Газманову-старшему ничего не остается, как продолжать бубнеть о прелестях "русского мира" и выступать поющим клоуном на агитационных концертах Кремля.

Значительно подпортил и укоротил времена светлого будущего Газманов и для своей семьи. Первым под раздачу попал старший отпрыск Родион. Сын ярого российского патриота давно перебрался в Америку и открыл там бизнес на папины деньги.

Во время открытия собственного кафе в Чикаго под незамысловатым названием "СССР" Родион включил на всю улицу гимн России, что очень не понравилось американцам - тем вмиг разбили стекла, а самому Родиону - лицо. После неприятного инцидента сын Газманова поджал хвост и спешно вернулся в РФ.

"Любящий делать сальто на сцене артист допрыгался. 71-летний певец на закате карьеры сделал все, чтобы приблизить свое забвение. Некогда популярный певец и автор множество хитов запомнится публике как третьесортный артист, прославляющий смерти и насилие на путинских концертах", - подытожили журналисты.

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