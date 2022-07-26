BMW и Toyota вылетели на тротуар после столкновения в Минске 26.07.2022, 9:23

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Авария произошла на перекрестке улиц Киселева и Куйбышева.

Две машины оказались на тротуаре после столкновения на перекрестке улиц Киселева и Куйбышева.

Около 17:00 водитель BMW двигалась по улице Куйбышева со стороны проспекта Машерова. При повороте налево на улицу Киселева водитель не уступила дорогу встречному автомобилю Toyota. От удара оба автомобиля отбросило на опорную мачту светофора и затем на тротуар. В ДТП никто не пострадал, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

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