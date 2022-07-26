Стамбульские секреты 3 Юрий Вишневский, «Деловая столица»

26.07.2022, 9:27

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Что скрывает вторая половина «плана Гутерриша»?

Со слов генсека ООН Антониу Гутерриша и турецких деятелей можно понять, что в Стамбуле помимо подписания трехсторонней Инициативы по украинскому зерну и продовольствию были достигнуты и другие договоренности. Причем выгодны они России и Турции. Поэтому, если Россия сорвет реализацию Инициативы, Кремль все равно окажется в выигрыше — финансовом и политическом.

Вторая половина плана Гутерриша

Подписанный в Стамбуле в пятницу, 22 июля, документ называется "Инициатива о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов". ООН в лице Гутерриша подписалась не как сторона, а как свидетель. Первым пунктом записано, что "сторонами этой Инициативы являются Турция, Россия и Украина по предложению генерального секретаря ООН". А в самом последнем пункте зафиксировано, что "стороны гарантируют, что Инициатива не влечет за собой никаких обязательств для ООН".

Однако турецко-российско-украинская Инициатива — это только половина плана Гутерриша. Об этом рассказал он сам на церемонии подписания Инициативы. Он напомнил, что в апреле он встретился в Москве с Путиным и затем в Киеве с Владимиром Зеленским, чтобы предложить свой план. По его словам, ООН "с тех пор работает каждый день".

На переговорах были созданы две целевые группы ООН (UN Task Forces), работавшие параллельно. Каждая из них готовила свой документ для подписания. Одна группа (ее возглавил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс) занялась проблемой переправки украинского зерна и продовольствия через Черное море. Результатом работы этой группы как раз и стала трехсторонняя Инициатива. Другая группа (ее возглавила генеральный секретарь конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспен), сообщил Гутерриш, "сосредоточилась на содействии беспрепятственному доступу продовольствия и удобрений, произведенных в России, на мировые рынки, и ее результатом тоже стало соглашение".

Текст этого соглашения еще не обнародован. Но обещания со стороны ООН там точно записаны. "Мы наращиваем усилия для обеспечения того, чтобы ООН была в состоянии выполнять свои обязательства", — заявил Гутерриш.

На сайте ООН можно найти краткую информацию о содержании этого документа. "Достигнута договоренность с РФ о масштабах участия ООН в обеспечении беспрепятственного экспорта на мировые рынки российских продуктов питания и удобрений, в том числе сырья, необходимого для производства удобрений. Данное соглашение основано на том принципе, что на данную продукцию не распространяются меры, введенные в отношении РФ".

О подписании этого документа Гутерриш сообщил в субботу, 23 июля. "Сегодняшнее соглашение об облегчении беспрепятственного глобального доступа к российским продуктам питания и удобрениям является шагом вперед в преодолении продовольственного кризиса, охватившего весь мир", — заявил он.

Независимый сайт PassBlue, который специализируется на освещении деятельности ООН, 24 июля подтвердил, что 22 июля в Стамбуле был подписан меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН, специально направленный на возвращение российских продуктов питания и удобрений на коммерческие рынки. PassBlue располагает текстом документа и утверждает, что меморандум представляет собой "трехлетний план", подписанный Гутерришем и первым вице-премьером России Андреем Белоусовым.

Примечателен тот факт, что в меморандуме содержится обещание России "способствовать беспрепятственному экспорту продовольствия, подсолнечного масла и удобрений из портов Черного моря, контролируемых Украиной". Москва получила основание требовать: сначала согласно меморандуму должны быть сняты санкции с России, и только после этого можно будет говорить об экспорте украинского зерна.

Как отмечает PassBlue, еще неизвестно, сработает ли меморандум. Этот документ не говорит, куда и как будут экспортироваться российские товары, и возлагает на ООН ответственность за преодоление ряда барьеров.

"Для России сделка может стать огромным преимуществом, поскольку она направлена на устранение воображаемых и иных барьеров, с которыми могут столкнуться компании в сфере финансов, логистики и страхования при ведении бизнеса с Россией, поскольку они опасаются штрафов и других негативных последствий. Эти отрасли больше всего пострадали в России от западных санкций". Акцент в плане ООН на преодолении коммерческих барьеров может быть попыткой России, сообщил источник PassBlue, добиться отмены решения ЕС об отключении ряда российских банков от системы банковских платежей SWIFT.

Согласно PassBlue, раздел соглашения, фиксирующий, что ООН будет консультировать российские компании о том, "как вести бизнес с ООН, а также о порядке и требованиях для получения статуса зарегистрированного поставщика" также сбивает с толку. Выглядит так, будто цель этого пассажа — включить любого российского поставщика — а не только поставщиков продуктов питания и удобрений — в систему закупок ООН в попытке упредить дальнейшие требования Украины и ее союзников о прекращении закупок российских товаров и услуг. В 2021 году они составили более 282 миллионов долларов.

Кроме того, обращение к ООН за помощью в этой новой сделке может быть использовано Россией в качестве пропаганды. "Это может означать, что ООН на стороне России", — подчеркнул источник PassBlue в ООН.

Россия является крупнейшим в мире экспортером минеральных удобрений, в том числе аммиака. "Акцент на доставке этих товаров в развивающиеся страны Африки и других регионов может быть цинично раскручен Россией", — предупреждает PassBlue.

Бонусы для Турции

Помимо россиян, свои бонусы получили и турки. "Дипломатическая победа принесла свои плоды! Турции дадут привилегию в закупке зерна", — похвасталась турецкая газета Sabah утром в воскресенье, 24 июля. По ее сведениям, это пообещали делегации России и Украины.

Представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития, глава парламентского комитета по сельскому хозяйству Юнус Килич рассказал газете: "Оба министра устно заявили, что Турции будет предоставлено преимущество с точки зрения цены и приоритетности закупок. Таким образом, мы сможем купить зерно, которое хотим купить для собственного экспорта, по выгодной цене".

По сути, речь идет о том, что турки станут перекупщиками как украинского, так и российского зерна, экспортируемого через Черное море. "По этому соглашению Турция взяла на себя функции секретариата. Теперь Турция будет вносить свой вклад в торговлю, которую эти две страны будут вести в других странах, как если бы она [Турция] была их зарубежными представительствами. Это принесет пользу обеим странам с точки зрения использования опыта Турции в мировой торговле", — сказал Юнус Килич.

Если трехсторонняя Инициатива по украинскому зерну будет сорвана россиянами, у турков останутся бонусы по российскому зерну. Которое будет, в том числе, украинским — краденым с оккупированных территорий.

Планы Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров уже воспользовался обещаниями Гутерриша, чтобы начать новую кампанию за снятие с России всех санкций. Специально для этого он отправился в турне по Африке, чтобы прямо там собрать пропагандистский урожай. В течение 24-27 июля он запланировал посетить Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго.

Прилетев 24 июля в Египет, он первым делом заявил, что рассчитывает на снятие санкций "в рамках продуктового соглашения". И что этого должен добиться Гутерриш. "Генеральный секретарь Гутерриш взял на себя ответственность за отмену этих незаконных ограничений, введенных США и Евросоюзом против российских финансовых цепочек и цепочек поставок", — заявил Лавров.

Ввиду этого роль ООН и Турции выглядит некрасиво. Они подыграли Путину, который в буквальном смысле подкупил их своими обещаниями, и не взяли на себя никаких обязательств добиваться от Путина реализации трехсторонней Инициативы по украинскому зерну и продовольствию. Фактически выполнение этого документа зависит исключительно от желания России проявить добрую волю. Но у Путина совсем другие планы. Он теперь будет еще настойчивей требовать снятия с России всех санкций, угрожая в противном случае устроить всемирный голод. И провал Инициативы, подписанной в Стамбуле, может стать лишь частью этого плана, наряду с угрозой срыва поставок собственных продуктов питания и удобрений. Путину, конечно, нужны деньги, но еще больше ему нужно снятие санкций. И еще больше — создать глобальный хаос.

Юрий Вишневский, «Деловая столица»

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