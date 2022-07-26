Бежал через Минск: журналисты нашли в России одного из самых разыскиваемых мошенников 26.07.2022, 9:41

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Топ-менеджера Wirecard обнаружили под новым именем.

Бывший операционный директор обанкротившейся немецкой платежной системы Wirecard австриец Ян Марсалек, разыскиваемый полицией и спецслужбами по всему миру, живет в Москве под новым именем и, возможно, даже получил российский паспорт. Об этом говорится в новом расследовании центра «Досье» и газеты Süddeutsche Zeitung. Журналистам удалось выяснить детали побега преступника через Минск.

Платежная система Wirecard, созданная в 1999-м, росла гигантскими темпами и к 2018-му стала крупнейшей финансовой организацией Германии. Она изначально специализировалась на обработке рискованных платежей — от онлайн-казино, порносайтов и других клиентов, с которыми отказывались работать банки. В 2019-м из-за резкого роста компания попала в фокус внимания журналистов Financial Times, которые обнаружили в ее работе признаки махинаций: азиатский филиал обвинили в фиктивных сделках и завышении выручки. После выхода расследования проверку начали аудиторы и правоохранительные органы, стоимость акций Wirecard резко упала, и компания в 2020-м объявила о банкротстве. После этого было выявлено, что почти 2 млрд евро, якобы хранившиеся на филиппинских счетах компании, бесследно пропали. Руководство компании 18 июня ушло в отставку, а Ян Марсалек, который отвечал за азиатское направление, заявил, что лично летит на Филиппины, чтобы найти эти деньги. И пропал. С тех пор он один из самых разыскиваемых людей мира.

Между тем еще в начале 2021-го «Досье» и Süddeutsche Zeitung опубликовали расследование о том, что Марсалек был тесно связан с российской разведкой и был завербован, вероятно, еще около 20 лет назад. Все это время он предоставлял ГРУ финансовые услуги и обеспечивал их информацией о западных спецслужбах и политиках, для чего регулярно совершал короткие поездки в Москву. Также он был связан с частными военными компаниями на Ближнем Востоке и в Африке и пытался манипулировать ливийской политикой.

То, что Марсалек в 2020-м бежал из Европы в Минск, тогда по горячим следам выяснили издания Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и McClatchy, опубликовавшие совместное расследование. Утверждалось, что он спустя месяц после побега может прятаться в Беларуси — так как в пограничной базе не было информации о его последующем пересечении границы. Но немецкое издание Handelsblatt вскоре выяснило, что Марсалек был переправлен из Беларуси в Россию при помощи спецслужб и прячется под Москвой. Теперь журналистам «Досье» и Süddeutsche Zeitung удалось подтвердить это и выяснить гораздо больше.

Как утверждается в новом расследовании, 18 июня 2020 года австрийской компании Jet X Aviation Services заказали перелет на частном самолете из Вены в Минск для одного пассажира — Яна Марсалека. Тогда он еще не был в розыске. Вылет был из маленького аэропорта под Веной, где нет постоянного пограничного контроля — полицейские были приглашены туда специально к рейсу, но, так как Марсалек опоздал на несколько часов, его не дождались и оформили проверку документов заочно, дав добро на вылет.

Организовывал полет экс-разведчик Мартин Вайс, который ранее был «вторым лицом» австрийской разведки, но приятельствовал с Марсалеком и с 2019 года стал менеджером его бизнес-проектов, а также постоянным гостем роскошной виллы прямо напротив российского генконсульства в Мюнхене, которую Марсалек снимал под свой офис и где проводил богатые приемы с участием политиков. Вайс был допрошен полицией и дал полные показания о Марсалеке, которые использованы в журналистском расследовании.

Итак, 19 июня Марсалек направился в Вену. Накануне он заявил об отлете на Филиппины, даже купил билеты и организовал подделку данных о въезде в страну — что потом запутало разыскивающую его полицию. В действительности же пунктом назначения был Минск. Утром 19 июня в минский аэропорт пришел запрос на предоставление обслуживания в вип-зале (это включает транспорт от и до самолета и оформление визы на месте) для пассажира частного борта, который прибудет из Вены вечером. Была прикреплена копия дипломатического паспорта Гренады, выданного на имя Марсалека. Позднее запись об этом паспорте была удалена как у получателя, так и у отправителя документа.

По информации центра «Досье», отправителем была специалист по продажам белорусской турфирмы «Планета грез» Виктория Гартвик. Двумя годами ранее через эту же турфирму заказывал вип-обслуживание друг Марсалека, бывший российский чиновник Станислав Петлинский, связанный со спецслужбами и с ЧВК в Ливии, который, как полагают, был одним из связных Марсалека с российской разведкой, а также часто бывал на его вилле.

Вечером, когда Марсалек прибыл в Вену для вылета, он выглядел необычно и не так, как в своем паспорте, с бородой, а был полностью выбрит. Рейс приземлился в Минске в 23.07. Марсалек прошел белорусскую границу со своим обычным австрийским паспортом. Но вот дальнейших передвижений этого паспорта, выезда с территории Беларуси в белорусской пограничной базе уже не было — так сообщили и белорусские власти в ответ на запрос немецких следователей. Они также отказались предоставить видеозапись прибытия Марсалека в Минск, заявив, что она уже удалена.

От источников в российских спецслужбах центр «Досье» выяснил, что в тот же вечер погранконтроль в Беларуси прошел и гражданин Австрии Макс Майер — двойник Марсалека, только полностью выбритый и на два года старше. Журналисты получили фото его паспорта, но выяснили у австрийских источников, что номер паспорта в Австрии не зарегистрирован. По информации «Досье», паспорт на имя Майера Марсалек получил от сотрудников российской спецслужбы. Они же предупредили о его прибытии белорусских коллег.

Выйдя из самолета, Марсалек-Майер сел в черный Mercedes, который, как узнал «Досье» от сотрудника белорусских спецслужб, имел номера, используемые «службой наружного наблюдения Беларуси», которая и сопровождала австрийца. Его привезли в минский Hilton. Позже Макс Майер пересек российскую границу и оказался в Москве.

Там, по информации журналистов, он живет под защитой ФСБ и имеет постоянную госохрану. Спокойно перемещается между несколькими квартирами и домами в Москве и Подмосковье, посещает клубы и рестораны, в частности La Marée на Малой Грузинской, популярный у олигархов и силовиков. Одна из машин, выделенных ему, имеет дипномера посольства одной из стран Персидского залива, что позволяет скрывать перемещения (такие номера не фиксируются камерами видеонаблюдения).

При этом на все запросы о выдаче Марсалека Россия отвечает отказом, так как «такого у них нет» — и действительно, ведь границу он пересек под именем Майера. Однако, по информации «Досье», в Москве он сменил имя третий раз и, возможно, получил российское гражданство.

Журналисты получили от ближайшего окружения Марсалека копию паспорта, который был выдан уроженцу Швейцарии, австрийцу Максу Майеру. В новом паспорте он сменил имя на Германа Баженова и место рождения — на Мюнхен. Однако в подлинности паспорта есть большие сомнения. «Досье» не нашел данных о нем в базе «Роспаспорта», а его номер совпадал с номером старого паспорта одной из гражданок РФ, истекшего в 2018-м. Фото в паспорте отретушировано — взято старое, из австрийского паспорта Марсалека, на нем изменена одежда.

Собеседники «Досье» в спецслужбах допустили, что этот паспорт «Баженов» получил для повседневных дел, а для реального прикрытия и на случай утечки ему выдали еще один с другим именем. Однако центр «Досье» не исключает, что вся эта информация — намеренная провокация со стороны спецслужбы.

Более того, у реальных паспортов номера повторяться не могут, узнали журналисты. Однако даже поддельный паспорт вполне можно использовать, если не сталкиваться с проверкой полиции. Что в случае Марсалека вряд ли вероятно — его постоянно сопровождает охрана. Которую, к слову, он несколько месяцев назад просил сменить на новую.

Загранпаспорт, по информации «Досье», Марсалек не получал. Да и выехать за пределы России с подложным российским паспортом в ситуации войны, будучи преследуемым Интерполом, бывший операционный директор Wirecard вряд ли рискнет.

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