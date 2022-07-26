В британской разведке объяснили, что помешало РФ захватить Одессу 1 26.07.2022, 9:43

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Названы новые цели оккупантов в Черном море.

Российские оккупанты не имеют возможности захватить Одессу морским десантом. Попытки России уничтожить противокорабельный потенциал Украины остаются безуспешными. Черноморский флот РФ находится под постоянной угрозой.

Об этом сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Разведчики напомнили о ракетном ударе россиян по порту в Одессе 24 июля. Тогда в РФ заявили, что якобы нанесли удар по украинскому военному кораблю и противокорабельному комплексу, однако нет никаких признаков того, что в месте попадания находились подобные цели.

"Россия почти наверняка воспринимает противокорабельные ракеты как ключевую угрозу, ограничивающую эффективность их Черноморского флота. Это значительно подорвало общий план вторжения, поскольку Россия не может попытаться морским десантом захватить Одессу", - подчеркнули британцы.

По их данным, россияне будут и в дальнейшем уделять первоочередное внимание усилиям по ослаблению и уничтожению противокорабельного потенциала Украины. Однако российские усилия регулярно подрываются устаревшей разведывательной информацией, плохим планированием и подходом к операциям сверху вниз, отметили в разведке.

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