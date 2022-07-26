Максим Кац: У Лукашенко нет шансов 5 26.07.2022, 10:00

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Максим Кац

Беларусь вернется в клуб цивилизованных стран.

Российский блогер и политолог Максим Кац рассказал о послевоенном будущем Беларуси.

– В начале шестого месяца войны есть смысл поговорить про Беларусь, – начинает свое новое видео Максим Кац и объясняет такой выбор, – во-первых, потому что это совсем не чужая моему каналу страна, мы пристально следим за ней уже два года и собираемся дальше.

Во-вторых, потому что Беларусь сейчас находится в совершенно уникальном положении.

Александр Лукашенко – это хороший пример для учебника. Пример того, как автократы своими же руками делают то, чем обычно стращают граждан.

Главное слово для любого автократа – суверенитет. Они этот суверенитет понимают, как способность делать, что угодно на своей территории, не прислушиваясь ни к соседям, ни к мировым нормам, ни даже к здравому смыслу.

«Но, если меня свергнут, – говорит автократ – то нас захватит какое-то чужое государство, наши улицы будет топтать иностранный солдат, по ним будут ездить танки и прочие неприятности будут происходить».

От темы белорусского автократа Кац переходит к новостям, которые отличают современную Беларусь от России:

– Как ни странно сейчас это говорить, – продолжает Кац, – мы поговорим про хорошие новости для Беларуси.

Политик полагает, что поскольку страна напрямую не участвует в войне России и Украины, у нее куда более светлое послевоенное будущее:

– У Лукашенко нет никаких шансов удержаться у власти без патронажа Владимира Путина. Тут не нужны никакие сложные политологические рассуждения о расколе элит. С уходом Путина по любым причинам у Лукашенко не будет денег содержать свой аппарат насилия.

У него не будет денег поддерживать жизнь в убыточных советских гигантах промышленности. Не будет денег затыкать дыры в экономике своей страны.

И кроме того, по мнению Каца, без Владимира Путина с повестки дня тут же снимается угроза российского вторжения, на чем белорусский режим постигнет та же судьба, что и режимы Восточного блока, когда с повестки дня снялось вторжение советское.

– Но даже не это главное, – расставляет акценты Кац. – Главное, что Беларусь не получит общества пережившего войну. Она не получит целое сословие людей, которые прошли через ад. Которые видели смерть и убивали.

Она не получит десятки тысяч инвалидов, как не получит и резкого взлета преступности. Она не получит и потерянного поколения, которое вернулось бы с несправедливой и никому ненужной войны и безуспешно пыталось бы вернуться в общество.

Россия получит все наследие большой войны. Начиная от безногих и безруких людей в военной форме, просящих подаяние на улице, и заканчивая кровавыми преступными группировками, составленными из людей, чей навык метко стрелять ближнему в голову не нашел своего применения в гражданской жизни.

Вот этих людей, которые не просто вернулись из мясорубки, но вернулись из нее в страну, которая их не ждет и хочет их забыть – этих людей в Беларуси не будет. Ей не придется долгими годами изживать это жуткое наследство.

Кац признает, что еще долго после конца режима Владимира Путина Россия будет выходить из роли всемирного злодея. Но не Беларусь.

– У Беларуси нет препятствий для возвращения в клуб цивилизованных стран. Отдельно, очень важно, что 2020 год не растворился в воздухе. Беларусь из него вынесла крупные достижения.

Самое главное – очень понятный и консолидирующий все общество европейский выбор. Страна пожила при сильной руке и может сравнить свой уровень жизни с западными соседями, которые без сильной руки жили.

В заключение Кац называет главную позитивную новость для Беларуси и главное ее отличие от России:

– Для Беларуси эта война станет просто скорбным эпизодом истории, когда проигравший выборы диктатор пожертвовал государственным суверенитетом во имя сохранения своей власти. Когда по территории Беларуси шли войска в атаку на дружественную страну. Когда с ее территории взлетали чужие ракеты.

Но эта темная страница истории, которую легко перевернуть и идти дальше. Использовать все свои преимущества для быстрого экономического роста, для интеграции в окружающий мир.

Политик уверен, что Беларуси ничего не мешает за 15 лет пройти путь Балтийских стран и достичь буквально за полтора десятка лет показателей страны высоких доходов – 20 тысяч долларов ВВП на душу населения – и пойти дальше.

– Вот уж теперь белорусскому обществу и ее политической системе не нужно лишний раз объяснять, к чему приводит диктатура. Что речь не только о несменяемом человеке во главе государства, но и о перспективах большой беды, – подытоживает Максим Кац.

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