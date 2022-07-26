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Что ждет оккупантов в «мешке» под Херсоном из-за контрнаступления ВСУ

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  • 26.07.2022, 10:06
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Что ждет оккупантов в «мешке» под Херсоном из-за контрнаступления ВСУ

Эксперт озвучил варианты.

Вооруженные силы Украины проводят контрнаступательные действия на правобережной части Херсонской области с двух направлений: севера и запада, в будущем давление на врага усилится.

Такой прогноз озвучил военный эксперт Александр Мусиенко в эфире ТСН.

Он отметил, что враг ничего не может сделать против сил и средств, которые использует украинская армия. В частности, речь идет о реактивной артиллерии и беспилотниках.

"Там сейчас уничтожается логистическая инфраструктура, склады, командные пункты, центры управлений. Так же исключается передвижение и подпитка российской группировки войск, которая находится на правобережной части Херсонщине", - рассказал эксперт.

По словам Мусиенко, ВСУ показали, что могут удерживать под огневым контролем фактически весь правый берег Днепра на Херсонщине.

"Взятие под огневой контроль всей логистики и переправ означает, что есть потенциал в будущем вообще отрезать российская группировка войск на правобережной части Херсонщины", - считает Мусиенко.

Он также констатировал, что у оккупантов в этом регионе остается три варианта действий:

оставаться и противостоять в битве без поддержки и логистического обеспечения, что является проигрышным вариантом;

отступать;

сдаваться в плен.

По оценке Мусиенко, россияне, вероятно, выбрали первый вариант.

Как ранее сообщал УНИАН, 19 июля, украинские военные ударили по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, который связывает город с левым берегом Днепра.

В британской разведке называют основной уязвимостью российской армии на Херсонщине именно Антоновский мост. Именно поэтому контроль над переправами через Днепр может стать ключевым фактором в боевых действиях в Херсонской области.

23 июля ВСУ "с хирургической точностью" попали в Дарьевский мост через Ингулец в Херсонской области. По состоянию на 25 июля ВСУ уже взяли под контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры в области.

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