Здравствуйте, милиция: история нового телефонного мошенничества в Беларуси 7 26.07.2022, 10:12

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У школьного преподавателя аферисты вытянули почти 17 тысяч рублей.

В последнее время в Беларуси активизировались телефонные мошенники. Это стало настолько большой проблемой, что бьют тревогу не только правоохранители (что, собственно, является частью их работы), но и банковский сектор.

Представители финансовых учреждений регулярно предупреждают клиентов об угрозе "развода". Так или иначе, истории схожи – звонят неизвестные лица и говорят о том, что на счете зафиксирована странная активность: то попытка списания денег, то попытка взлома интернет-банкинга. Люди верят в такую "заботу" и не обращают внимания на детали. В итоге – остаются "кинутыми" на большие деньги.

Причем не попасться на телефонный обман человеку порой очень сложно: аферисты знают едва ли не всю личную информацию "жертвы", благодаря чему втираются в доверие.

Портал Tochka.by рассказывает историю школьного преподавателя Ивана Цвирко, у которого аферисты "вытянули" почти 17 тысяч рублей. Самое циничное и обидное, что у Ивана не было таких денег, но для решения "проблемы" он взял в банках кредиты.

Непрошенный звонок

Началось все 22 июня. Ивану в мессенджере Viber позвонил с неизвестного номера человек, представился сотрудником милиции. Он сообщил, что на имя Ивана в банке кто-то пытается взять кредит.

"Назвали имя этого человека. Спросили, не являюсь ли я его родственником, все ли со мной в порядке. А после сказали, что нужна помощь в поимке еще троих подельников".

Иван уточняет, что никаких данных от него звонившие не требовали, но на протяжении практически часового разговора выясняли, не пытались ли взломать его мобильный телефон, не передавал ли он каких-либо данных незнакомым людям, есть ли у него при себе паспорт. После чего разговор был завершен.

Здравствуйте, милиция

Через некоторое время с Иваном, опять же через Viber, связался уже якобы сотрудник правоохранительных органов, который представился полковником милиции. Причем в реальности, даже если проверить в интернете, полковник милиции с таким именем действительно есть.

"Мне были высланы фото его удостоверения, а также образцы заявлений, которые я должен заполнить и отправить. Потому что, со слов "полковника", правоохранители активно ищут мошенников и необходимо сотрудничество по делу. При этом меня попросили никому не сообщать об этом, дабы не навредить ходу операции".

Ничего не заподозрил

Иван говорит, у него возникали мысли о том, что все это может быть похоже на обман, да и об историях с телефонными аферистами он был наслышан.

"Но даже вот этот якобы милиционер говорил со мной настолько четко, убедительно, со специфической милицейской лексикой, что у меня пропали в итоге все сомнения. Хотя уже сейчас понимаю, какой это был бред".

Разговор с "сотрудником банка"

После беседы с "милиционером" с Иваном связался другой человек, который представился сотрудником Ассоциации белорусских банков и начал давать инструкции к действию.

"Я уже был полон решимости сотрудничать, как будто оказался заложником ситуации. Мне нужно было для якобы проверки лояльности сотрудников банков прийти под видом обычного клиента в отделение Альфа-Банка на Каменной горке, а также МТБанка и оформить потребительские кредиты. Причем взять займы на максимально возможную сумму. Необходимость этого представитель "ассоциации" объяснил тем, что нужно исчерпать весь кредитный лимит, чтобы мошенники не могли больше брать на мое имя кредиты".

Банки неладное чуяли

Иван говорит, что в банках его спрашивали, для чего нужны такие большие суммы займов. Но у него в голове для этого была заготовлена инструкция от злоумышленников – он говорил выдуманные причины, чтобы "не помешать проведению операции по поимке мошенников".

"Говорил, что дом покупаю, буду обустраивать его. И мне поверили, кредиты одобрили. В Альфа-Банке мне дали почти 10,090 тыс. рублей, а в МТБанке – 6,850 тыс. После того, как кредиты были получены, я перевел деньги на счет, который мне выслали неизвестные на мессенджер".

17 тысяч на мошенников

Самое интересное, что все время Ивана "вели" аферисты, выходили с ним на связь, каждый раз с новых номеров. Но даже это не навело нашего собеседника на определенные выводы.

"В общем, я сделал, как мне сказали, через инфокиоск на станции метро "Пушкинская" перевел все полученные 17 тыс. рублей на счет. А мне в ответ прислали "документы", по которым мне от Ассоциации белорусских банков "закрывали" все кредитные обязательства. Фиктивные справки пришли. Я всему этому поверил".

Иван Цвирко рассказывает, что о неладном он начал подозревать только спустя две недели, когда ему на телефон пришли смс-уведомления от банков о необходимости внесения первого взноса по кредитным договорам.

"Но я значения не придал, подумал, что какая-то ошибка, я же никому ничего больше не должен. Но спустя некоторое время со мной связался представитель банка и сказал, что у меня просрочка платежа и нужно срочно внести сумму на кредитный счет".

Почуял неладное

Тогда Иван написал тому "полковнику милиции" с вопросом, что происходит. На что получил лишь короткий ответ с просьбой больше никогда ему не звонить.

"Тогда я набрал в управление милиции, попытался записаться на прием к полковнику милиции, от имени которого мне звонили, но в приемной мне сказали, что это были мошенники и мне необходимо обращаться в милицию с заявлением, а не на прием".

В результате Иван сейчас должен выплатить банкам два кредита, а поиском мошенников занимается милиция.

"С процентами должен 24 тысячи"

Примерно половина зарплаты Ивана уходит на оплату долгов. Банки никаких списаний процентов делать не будут.

"Я же брал кредит на потребительские нужды. В итоге с переплатами до 2029 года я должен вернуть банкам в районе 24 тыс. рублей, но сейчас активно ищу подработки, чтобы досрочно и с минимальными процентами вернуть долги".

А мог бы потратить на жену…

Иван говорит, что расстроен тем, что придется отдавать такое количество денег.

"Мог бы потратить эти деньги на себя, на жену, купить что-то в семью, а так они сейчас в руках преступников. Но все же меня больше всего поразил сам факт того, насколько тщательно и обдуманно мошенники подошли к моему "разводу". Никогда не мог подумать, что со мной такое случится. Я очень доверчивый и верю в доброту людей. А в результате за свое доверие и поплатился".

Найдут ли аферистов?

Иван надеется, что мошенников все же найдут, хотя сам признается – шансы 50 на 50. По его мнению, такое количество "финансовых разводов" среди населения является свидетельством того, что люди финансово неграмотны.

"Я же человек с высшим образованием, начитанный, преподаю историю и искусство в частной школе. Но все эти знания никак не уберегли меня от обмана. Потому что не учел риски, был не готов. Наших людей нужно со школы учить грамотности в плане финансов и умению распоряжаться средствами, тогда будет меньше таких печальных историй".

Совет от Ивана

Совет от Ивана напоследок прост – в финансовых вопросах все подвергать сомнению и все перепроверять. А решение принимать не в одиночку, а посоветовавшись с близкими людьми.

"Даже сейчас думаю, если бы рассказал эту историю своей жене – всего этого не случилось, потому что жена более подкована в денежных вопросах, она сразу бы почувствовала неладное. Но уже поздно рассуждать, придется отдавать долги и делать выводы на будущее".

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