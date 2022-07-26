«Это нормально»: бурят радуется, что вернулся из Украины без ноги 15 26.07.2022, 10:13

5,546

Оккупанта забрали с поля боя с многочисленными ранениями.

Раненый в Украине бурят вернулся с войны без ноги, но оптимизма не потерял. Он считает, что "это нормально".

Фрагмент общения с оккупантом появился в сети, передает УНИАН.

На видео оккупант рассказывает, что его забрали с поля боя с многочисленными ранениями. В госпитале захватчику ампутировали стопу.

"Меня вынесли с поля боя с многочисленными ранениями, ампутировали стопу. Ну, это нормально", - заявил бурят с улыбкой.

По состоянию на 18 июня было известно, что Бурятия хоронит каждый день военных, которые воевали в Украине, а РФ отправляет на войну выходцев из бедных регионов. По состоянию на середину июня подтверждены данные о 184 погибших из Бурятии.

29 июня 2022 года жены бурятов потребовали вернуть их мужей из Украины.

12 июля 2022 года в СМИ появилась информация о том, что в России буряты выпрыгивают из автобусов чтобы не доехать на войну.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».