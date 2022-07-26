закрыть
26 июля 2022, вторник, 11:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Это нормально»: бурят радуется, что вернулся из Украины без ноги

15
  • 26.07.2022, 10:13
  • 5,546
«Это нормально»: бурят радуется, что вернулся из Украины без ноги

Оккупанта забрали с поля боя с многочисленными ранениями.

Раненый в Украине бурят вернулся с войны без ноги, но оптимизма не потерял. Он считает, что "это нормально".

Фрагмент общения с оккупантом появился в сети, передает УНИАН.

На видео оккупант рассказывает, что его забрали с поля боя с многочисленными ранениями. В госпитале захватчику ампутировали стопу.

"Меня вынесли с поля боя с многочисленными ранениями, ампутировали стопу. Ну, это нормально", - заявил бурят с улыбкой.

По состоянию на 18 июня было известно, что Бурятия хоронит каждый день военных, которые воевали в Украине, а РФ отправляет на войну выходцев из бедных регионов. По состоянию на середину июня подтверждены данные о 184 погибших из Бурятии.

29 июня 2022 года жены бурятов потребовали вернуть их мужей из Украины.

12 июля 2022 года в СМИ появилась информация о том, что в России буряты выпрыгивают из автобусов чтобы не доехать на войну.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі Андрэй Саннікаў
Путину осталось недолго
Путину осталось недолго Леонид Невзлин
Полину Шарендо надо спасать
Полину Шарендо надо спасать Наталья Радина
Классика по Нимеллеру
Классика по Нимеллеру Вадим Зайдман