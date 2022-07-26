Крупный международный бизнес уходит из Беларуси 1 26.07.2022, 10:21

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Какие компании уже покинули страну.

Число регистрируемых и закрывающихся представительств иностранных организаций — один из индикаторов состояния деловой среды в стране. Вот как выглядит ситуация в Беларуси за последние полгода: около 40 заграничных компаний прекратили деятельность, а 20 — получили разрешение на открытие. Подавляющее число тех, кто закрылся, — западные компании, ушедшие по своей воле после 24 февраля. Практически все, кто открылся в первом полугодии, пришли из России, пишет Office Life.

Кто ушел

Как это и положено для делового центра страны, динамику в этом процессе традиционно задавала белорусская столица.

В Минске, по данным, размещенным на сайте Мингорисполкома, за первые полгода свернули деятельность 34 иностранных представительства. Учредители семи из них приняли такое решение до начала военных действий в Украине, остальные — после 24 февраля. Еще один нюанс: если в «довоенном» периоде инициатором прекращения деятельности большинства были минские власти, то затем 24 из 27 компаний сделали это по своему решению.

Если сравнивать с первым полугодием 2021 года, то в нем по своей воле или по решению сверху в столице закрылись представительства 20 иностранных компаний. Текущее полугодие пока, правда, не переплюнуло шесть ковидных месяцев 2020-го: тогда столичный реестр представительств недосчитался почти 45 иностранных бизнесов.

Среди семи компаний, которые закрыли представительства в течение первых полутора месяцев 2022 года, — четыре российские и по одной представляют Канаду, Китай и Гонконг.

Подавляющее большинство бизнесов, принявших решение уйти с рынка после 24 февраля, — это компании либо из стран ЕС, либо из Украины, либо российские «дочки» европейских и одной японской корпорации.

Среди «европейцев», например, фигурируют немецкие REHAU и Lactoland Trockenmilchwerk (входит в Krueger Group, известную по шоколаду Mauxion и Schogetten) и литовская Snegas, из европейских и прочих «россиян» — Electrolux, Delfingen, Bibicall и Hitachi.

В регионах свернули деятельность представительства иностранных компаний на Витебщине, Гродненщине и Брестчине.

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