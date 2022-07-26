Ликвидирован уроженец Кобрина, который бомбил украинские города 7 26.07.2022, 10:34

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Майор совершал боевые вылеты с аэродрома в Лиде.

Погиб уроженец Кобрина, которого обвиняли в военных преступлениях в Украине. Имя майора Романа Гровича появилось в телеграмм-каналах, отслеживающих потери российской армии, сообщает «Наша Нiва».

Грович родился в 1974 году в Кобрине, окончил авиационное училище летчиков в Сызрани, жил в Ростове-на-Дону.

На своей странице в «Одноклассниках» публиковал фото из Армении, где, похоже, служил на российской авиабазе.

4 марта 2022 года Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало список личного состава бригады российской авиации с фамилиями военнослужащих, которые, по информации ведомства, совершали боевые вылеты в Украину с аэродрома в Лиде. Среди них был и командир вертолетного звена Роман Грович.

По другим сведениям, уроженец Кобрина погиб уже 24 февраля, в первый день войны, — его вертолет сбили над Киевским водохранилищем во время попытки штурма Гостомеля.

Тогда действительно появлялись видео уничтожения вертолетов в окрестностях Киева. Скорее всего, одним из них руководил Роман Грович.

Доставали военную технику со дна водохранилища только через несколько месяцев после начала войны.

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