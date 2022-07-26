Ольга Лаутман: Вокруг Лукашенко есть люди, которые могут его убрать 26.07.2022, 10:29

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Ольга Лаутман

В рядах белорусской армии много несогласных.

Россия все еще может прибегнуть к ядерным провокациям в Украине. Такое мнение в интервью сайту Charter97.org выразила старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA) Ольга Лаутман.

— Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, атомные станции были одним из приоритетов. Россияне захватили Чернобыльскую АЭС, Запорожскую АЭС, обстреляли ядерный исследовательский центр в Харькове. Запорожская АЭС — одна из крупнейших атомных электростанций в Европе. Россияне превратили ее в военную базу, что совершенно невероятно: они обстреливают другие города из атомной станции, которая может уничтожить Европу.

Ситуация чрезвычайно опасная. В Чернобыле российские военные разъезжали туда-сюда по радиационной пыли. Это показывает, что они не самые умные, это делает ситуацию еще более опасной, потому что они безответственны.

Я не могу себе представить того, кто бы подумал, что это хорошая идея — находиться в зоне радиации, когда известно, что это повредит твоему здоровью.

Еще меня беспокоит то, что в начале марта и в апреле Министерство обороны РФ начало распространять идею, что украинские военные, дескать, устроят акт вредительства на атомной электростанции, чтобы обвинить в этом Россию. Они тогда говорили, что США тайно завозят грязные бомбы (все это ложь), а мы знаем: все, что Россия говорит, это или проекция собственных действий, или подготовка почвы на будущее.

Боюсь, что как последнее средство Россия более чем способна нарушить работу или устроить диверсию на атомной станции. И мне кажется, что люди на Западе смотрят на это неправильно, так как воспринимают эту угрозу так, что Россия может использовать ядерное оружие. Между тем, россияне могут нанести не меньше вреда Европе и Украине, устроив диверсию на украинской АЭС.

— Почему российские военные демонстративно совершают столь варварские зверства? Это их обычные методы работы или это какой-то внешнеполитический посыл Путина?

— Просто у них такие методы работы. Прежде всего, мы должны принять во внимание, что в Советском Союзе, а затем в России, велась промывка мозгов.

Возьмем, к примеру, прошлое столетие, хотя все это длилось намного дольше. На протяжении прошлого столетия украинцы расчеловечивались. Российская пропаганда, наверное, в 10 раз хуже советской, потому что сейчас она более доступна, чем во времена Советского Союза. Теперь у вас есть статьи, ежедневные ток-шоу с утра до вечера, радио повсюду. Когда ты столько десятилетий расчеловечиваешь страну и группу людей, приравнивая их к тараканам, которые не должны существовать, твои военные не будут воспринимать этот народ за людей, а также будут совершать ужасные зверства.

Россия так действовала в Сирии: ковровые бомбардировки городов, массовые убийства по всей стране и помощь Асаду. Но отчасти с Украиной это немного более личная история просто потому, что она дольше готовилась.

Также они используют подобную тактику, чтобы сломить волю людей, что мы видели в Сирии. Им кажется, что в какой-то момент ты просто сдашься, чтобы прекратились бомбежки, убийства твоих соседей и членов семьи.

А еще Россия настолько коррумпирована, что их армия должным образом не подготовлена. Дают контракт, скажем, Министерству обороны, а из этого контракта, может быть, треть действительно пойдет на то, что нужно. Остальные две трети пойдут в карманы коррупционеров. Таким образом, для того, чтобы добиться успеха, у них остается только варварская тактика.

Используются призывники, люди без опыта. Сейчас предлагают, кажется, 200 тысяч российских рублей, если (и это большое «если», потому что процент возврата около 20%) заключенный из колонии вернется после сражений. Как заключенный может сражаться на передовой? Какая у него подготовка? Итак, им просто нужны тела, а тела эти не обучены, а для того, чтобы добиться успеха, совершают очень жестокие действия.

— Как вы оцениваете недавнюю поездку Путина в Иран? Зачем ему понадобился такой визит?

— Это признак слабости, потому что Путин всегда поддерживал эти режимы или работал вместе с ними, пользовался их уважением. А Путин прилетел в Иран, по сути, заискивая ради оружия.

По соцсетям разошлось видео, на котором Эрдоган заставляет Путина ждать. В последний раз, когда Эрдоган заставлял Путина ждать, был после того, как Турция сбила российский самолет. Итак, однажды это уже случалось, но тогда это были трения между Россией и Турцией.

Теперь Эрдоган заставляет Путина ждать, стоя в нетерпении, — эта сцена вызывает смех. Гражданам России должно быть стыдно, что их президенту приходится унижаться перед Ираном, чтобы попытаться заполучить оружие и, возможно, помощь от «Хезболлы» (они пытались втянуть террористические организации в Украину, чтобы те воевали на передовой). Это слабость, а не сила.

— Вторгнется ли Лукашенко в Украину с белорусской армией?

— Знаю, что украинцы обеспокоены тем, что белорусов заставят вступить в войну. Они снова готовятся к возможному удару с белорусской стороны. Но я также замечала много проявлений несогласия в рядах белорусской армии. По видимому, многие военные не хотят посылать белорусов умирать в Украине на чужую им войну. Это война Путина. Плохо уже то, что они вовлечены, предоставляя территорию для военных атак.

Вторгнутся ли они? Это зависит от ряда факторов. Не стоит забывать, что Путин поддерживает Лукашенко и оказывает на него сильное давление. Тот, по видимому, старается остаться в стороне.

Однако никто не знает, как долго Лукашенко сможет сопротивляться, ведь как только начались белорусские протесты, Путин тут же прислал агентов ФСБ и обеспечил власть диктатора. Уверена, что вокруг Лукашенко есть люди, которые могут его убрать в любой момент. Итак, он знает, что его власть зависит от Путина.

— Вторгаться или не вторгаться — это исключительно решение Путина или тут Лукашенко имеет право голоса?

— В конечном итоге, это будет решение Путина. Мне кажется, он понимает, что это может вызвать революцию внутри Беларуси, если заставить белорусов идти воевать с украинцами, по отношению к которым у них нет абсолютно никаких проблем. Думаю, что Путин не оказывает максимальное давление потому, что пытается пройти по этому тонкому льду.

С Россией похожая ситуация. Путин хочет объявить мобилизацию, но понимает, что если он отдаст приказ о всеобщей мобилизации внутри России, то это потенциально может создать проблемы для него внутри страны. Так что Путин идет по этому тонкому льду, пытаясь заманить заключенных и выхватить людей из деревень или нищих, чтобы бросить их на передовую.

— Есть популярное мнение, что если Лукашенко вторгнется в Украину, это будет для него равносильно самоубийству, потому что внутри страны растет ненависть, а за пределами страны есть полк Калиновского — белорусские бойцы, которые потенциально могут войти в Беларусь.

— Это будет чрезвычайно сложно для Лукашенко. Еще одна вещь, которую, я думаю, они принимают во внимание, это то, что у белорусов и украинцев исторически никогда не было никаких проблем. Если уж на то пошло, вы видите поддержку, которую они предлагают друг другу, особенно в отношении белорусской оппозиции со стороны Украины.

Я думаю, что и Путин, и Лукашенко принимают во внимание еще одну вещь: да, вы можете отдать приказ военным войти, но если военные не захотят там находиться, они смогут устроить саботаж.

Не думаю, что Лукашенко уверен в том, что в его лучших интересах послать белорусских военных воевать с украинцами. Знаю, что люди в белорусской армии не хотят идти воевать.

Почему Украина до сих пор успешна? Потому что они верят в свою армию. Потому что это их земля. Им нужно бороться за победу, чтобы сохранить свою землю. Русские успешны в совершении геноцида и массовых убийств, но на местах мотивации не так уж и много, кроме, разве что, кражи стиральной машины. Если бы кто-то вторгся в Россию, вы бы увидели у них тот же уровень мотивации, что и у украинцев.

Но сейчас этих необученных людей бросают на передовую, по сути — как пушечное мясо. Для них нет мотивации. Некоторые из них понимают, что перед ними поставлена задача, но виден саботаж даже в этом. Нет впечатления, что россияне стараются воевать на максимуме своих возможностей, даже с небольшими ресурсами или без подготовки.

И хотя исторически присутствует вражда по отношению к Украине, но то, как Путин изображает эту «спецоперацию», вызывает смятение. Если бы он прямо сказал: «А знаете что, мы собираемся увеличить Россию и завоевать всю Украину, тогда Украина будет территорией России», — возможно, это мотивировало бы его военных. Но сейчас, когда существуют невнятные инструкции, результат вот такой.

Это же касается и внешней политики Запада. Они понимали, что Россия опасна, но в течение последних нескольких десятилетий не было внешней политики, называющей Россию врагом. И из-за этой неопределенности мы видим неразбериху, в которую попал Запад, когда у них не было надлежащего ответа, чтобы остановить Россию на начальных этапах много лет назад, прежде чем мы дошли до этого момента.

— Создается впечатления, что война будет продолжаться месяцы и месяцы. Какой выход вы видите?

— Украинцы не собираются останавливаться, потому что это их земля. Путин не собирается останавливаться, а Россия способна продолжать очень затяжную войну.

Стратегия Кремля состоит в том, чтобы затягивать войну, в надежде на то, что вред от использования полезных ископаемых и еды в качестве оружия сломит волю союзников, а НАТО не будет таким сильным, как прежде.

Думаю, что это будет продолжаться до тех пор, пока люди, окружающие Путина, не осознают (хотя они на 100% согласны с его военной операцией, потому что у них все еще советский менталитет), что в конечном итоге это не служит России, это отрезает страну, экономика рушится. И это вызовет очень острую реакцию в отношении Кремля, потому что даже если русским нет дела до украинцев и геноцида в соседнем доме, они начнут переживать, когда внутри собственной страны начнется обвал. Экономика не была сильной изначально. И когда проявится эффект от санкций, думаю, это вызовет большее давление внутри России.

Итак, пока, мне видится, что это все будет продолжаться. Считаю, что Путин в тот или иной момент попытается вовлечь НАТО и США, чтобы показать российскому народу, что он воюет не только с Украиной, что причина их неудач в НАТО и США. Думаю, они готовят почву для этого.

Есть такая крайне смехотворная история, но она показывает степень их безумства и отчаяния. Они утверждают, что украинские военные сражаются так хорошо, потому что биолаборатория США в Украине (которой не существует) вводит украинским солдатам сыворотку, превращающую их в суперменов. Когда вы вынуждены дойти до таких объяснений с такими причудливыми обоснованиями того, почему ваши военные терпят неудачи в отношении украинских военных, можно понять, к чему это все движется.

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