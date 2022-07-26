В Беларуси резко вырос объем рублевой массы 1 26.07.2022, 10:38

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Произошло одно из самых значительных месячных увеличений за последние годы.

В июне в Беларуси резко вырос суммарный объем денежной массы в белорусских рублях. В этот показатель входят и наличные деньги, и банковские депозиты в национальной валюте, и рублевые ценные бумаги банков. "Экономическая газета" пишет, что речь идет о рекордном значении.

"Причем максимум этого денежного агрегата М2 достигнут не только в BYN-рублях, в чем нет ничего "особенного", но и, что более важно, в долларовом эквиваленте", — отмечает издание. В итоге долларовая величина BYN-рублевой денежной массы превышает объем золотовалютных резервов Беларуси на наибольший за последние 7 лет процент.

Прирост рублевой массы за июнь составил 4,1% И это одно из самых значительных месячных увеличений за последние годы. В итоге достигнуты исторические рекорды – и по сумме в белорусских рублях (5,838 млрд BYN), и по значению долларового эквивалента этой суммы (2,275 млрд USD).

Авторы издания отмечают, что долларовый эквивалент объема рублевой массы резко поднялся в последние три месяца, в том числе из-за сильного укрепления белорусского рубля к доллару. Они также напоминают, что рублевую денежную массу в долларовом эквиваленте часто рассматривают в качестве уровня девальвационного потенциала. Смотрят, насколько она соотносится с ЗВР страны: хватит ли валютных запасов в случае массовой, панической конвертации белорусских рублей в твердую иностранную валюту. Сегодняшний процент превышения рублевой массы над ЗВР составляет 38,2%, и это меньше того, что было перед девальвацией 2011 года (131%, то есть в 2,3 раз). Однако ситуация может ухудшиться, сели рублевая масса будет расти при сдерживании курса доллара, а ЗВР увеличиваться не будут.

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