Россия «кинула» с выплатами: что произошло с завербованными ЧВК «Вагнера» заключенными из РФ 26.07.2022, 10:44

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Раненые оккупанты находятся в одной из больниц Луганска.

Россия продолжает практику вербовки заключенных на войну в Украине. За последнее время на Донбассе погибли минимум трое арестованных, еще двое - ранены и находятся в больнице.

Однако их родственники не получат за это никаких выплат. Об этом сообщает Telegram-канал "Важные истории", ссылаясь на информацию источников, которые общаются с родственниками этих осужденных.

Эти заключенные отбывали наказание в петербургской ИК-7 "Яблоневка", а в начале июля были завербованы ЧВК "Вагнера".

На данный момент раненые находятся в одной из больниц Луганска, но их медицинских документах указаны не имена, а псевдонимы — то ли клички, то ли позывные.

По словам адвоката Леонида Крикуна, этих людей полностью вывели из правового поля.

"Если раненые лежат в больнице не под реальными именами, видимо, и погибших хоронить будут тоже под кличками. Встает вопрос, как смогут получить деньги родственники погибшего. Потому что если родство с Иваном Ивановым доказать можно, то как доказывать родство с каким-нибудь "Одуванчиком"? Скорее всего, денег за смерть человека родственники не увидят", – объяснил он.

Отмечается, что вербовщики "Вагнера" приезжали в "Яблоневку" 1 июля, а уже в ночь на 6 июля из колонии вывезли первую группу осужденных, около 40 человек. Сколько всего осужденных уже завербованы "Вагнером", оценить трудно, поскольку этот процесс происходит минимум в 15 колониях.

Известно, что ЧВК обещает людям "зарплату" в 100–200 тысяч рублей, дополнительные выплаты в случае ранения, а также порядка 5 миллионов рублей родственникам, если завербованный заключенный погибнет. Кроме того, если человек сможет выдержать на войне полгода, ему обещают помилование.

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