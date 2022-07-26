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Под Бобруйском лиса стащила у белоруса кроссовок

  • 26.07.2022, 10:48
Под Бобруйском лиса стащила у белоруса кроссовок

Видеофакт.

В Сети появилось видео, где, как утверждается, под Бобруйском в Могилевской области, компания людей увидела лису. Она подошла к ним слишком близко, пишет telegraf.news.

Какое-то время хищница ходила вокруг велосипеда и обнюхивала все вокруг. Но в какой-то момент внезапно схватила кроссовок и побежала.

«Э! Стоять», — закричал мужчина под смех друзей. Видимо, началась погоня за хитрюгой.

Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика

Чем закончилась история — неизвестно. Хотя по надписи «Минус кроссовок» можно предположить, что обувь зверь так и не вернул.

«Лисы они такие», — сделал вывод автор видео.

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