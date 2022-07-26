Эксперт: Армия Украины не собирается останавливаться и намерена отвоевать Крым 26.07.2022, 11:06

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В случае прорыва линии обороны войск РФ, они разбегутся.

У Украины есть возможность и настрой для возвращения оккупированного Крыма. Бойцы ВСУ, которые воюют на фронте, не собираются останавливаться. Они намерены вернуть захваченный полуостров без всяких переговоров. Вторые эшелоны российской армии не представляют из себя серьезную силу. В случае прорыва обороны они разбегутся, после чего украинские войска окажутся на Крымском полуострове. Об этом заявил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

В интервью "Главреду" он рассказал о том, что военные сил обороны Украины, которые противостоят войскам РФ на поле боя, настроены отвоевать захваченный Крым.

"Возможность есть, такие настроения присутствуют. Это не мое личное настроение – так говорят ребята, которые на фронте. Они не собираются останавливаться, а собираются на самом деле, без лишних переговоров, отвоевать Крым", - отметил эксперт.

По его словам, если ВСУ удастся прорвать линию обороны, то дальше пойдут вторые эшелоны российской армии, которые не смогут сдержать натиск и будут бежать. Тогда у украинских войск появится возможности зайти в Крым.

"Повторю фразу, которую сказал где-то в середине нашего разговора: вторые эшелоны российской армии – это не военнослужащие, а Росгвардия и весь тот сброд силовых органов, которые они насобирали, чтобы удержать территории. Если будет прорыв линии обороны, весь этот сброд покатится, просто начнет бежать. У меня нет в этом никаких сомнений. А это облегчит нам действия в тылу и увеличит глубину проникновения наших войск. И вот в этом случае на плечах противника мы можем прорваться в Крым", - подчеркнул Николай Сунгуровский.

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