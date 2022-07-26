Эстонцы очищают свои заправки от топлива из Беларуси 26.07.2022, 11:14

Эстонское нефтяное объединение требует повысить прозрачность рынка.

Эстонское нефтяное объединение хочет быть уверено, что в баках автовладельцев не будет белорусского или российского топлива, пишет эстонское медиа ERR. Объединение просит Налогово-таможенный департамент повысить прозрачность рынка.

Среди прочего просят сделать обязательным в документах на отгрузку жидкого топлива заполнение поля “страна происхождения”.

Глава ассоциации нефтяников Март Раамат поясняет, что определенные объемы российского и белорусского топлива в Эстонию поступают. Но большая его часть реэкспортируется.

“Также известны случаи, когда российское дизтопливо используется для заправки судов. Несколько месяцев назад была даже новость о том, как корабли Viking Line заправляются российским топливом рядом с Таллинном”, — говорит Раамат.

И раз из статистических данных следует, что российское топливо в Эстонии очевидно есть, ассоциация хочет дать автолюбителям уверенность, что, по крайней мере, они не заправляют российским или белорусским дизелем свои авто.

Раамат поясняет, что до вторжения России в Украину большая часть моторного топлива, которое заливают в бак автовладельцы Эстонии, производилось из российской нефти. Сейчас ситуация изменилась, топливо в Эстонию поступает из Саудовской Аравии, Норвегии и США.

В комментарии ERR представитель Налогово-таможенного департамента сказал, что организация поддерживает предложения, которые способствуют улучшению надзора за исполнением санкций. Но добавил, что нужно будет рассмотреть целесообразность предложения нефтяной ассоциации.

Эстонские журналисты добавляют, что уже сейчас у топливных компаний есть возможность открыто и по собственной инициативе предоставлять информацию о происхождении топлива, с которым они работают.

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