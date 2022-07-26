ВСУ ликвидировали оккупанта, не успевшего получить даже первую зарплату
- 26.07.2022, 11:14
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Ряды «двухсотых» пополнил солдат армии РФ из базы в Абхазии.
Воины Вооруженных сил Украины продолжают ликвидировать оккупантов с 7-й российской военной базы, расположенной в Абхазии.
Ряды ее "двухсотых" пополнил 25-летний солдат армии РФ Ромазан Гаврилов, который не повоевал и месяца и не успел получить первую зарплату.
Об этом сообщил в Facebook основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. Смерть захватчика подтверждена также на его родине.
В некрологе говорится, что Ромазан Джалавдиевич Гаврилов родился 05.02.1997 года на хуторе Веселый Успенского района Краснодарского края РФ. Будущий оккупант рос в многодетной семье с тремя младшими братьями и сестрой.
В течении 2016–2017 годов россиянин проходил срочную военную службу в воинской части 03007 ВКС РФ (339-й радиотехнический полк, город Астрахань).
"Вероятно, впоследствии служил по контракту в частях Южного военного округа (ЮВО). С 21 июня 2022 года стал числиться на контракте в мотострелковом батальоне в/ч 09332 – та же 7-я российская военная база с местом дислокации в городе Гудаута оккупированной Абхазии, Грузия", – уточнил расследователь.
В путинской армии рядовой Гаврилов был стрелком-помощником гранатометчика 1-го мотострелкового отделения 1-го мотострелкового взвода 7-го мотострелкового батальона в/ч 09332. Свою смерть на украинской земле российский захватчик встретил менее чем через месяц после того, как попал на войну, – 19 июля.
"Сегодня, 26 июля, на хуторе Веселый будет "весело" – состоится прощание с Ромазаном Джалавдиевичем Гавриловым (одно только сочетание ФИО чего стоит)", – прокомментировал ликвидацию оккупанта Комахидзе.
Он вспомнил историю с "добровольцем" армии РФ Максимом Мещеряковым, который также погиб в Украине, не успев отслужить полный месяц. В "благодарность" "за защиту родины" российское государство кинуло его семью и не собирается выплачивать обещанную компенсацию.