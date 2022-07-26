Ученые узнали о том, как веселились люди ледникового периода 26.07.2022, 11:16

В частности — дети.

Археологи провели новое исследование и выяснили, что 11 000 лет назад маленькие дети, которые путешествовали со своими семьями по территории нынешнего национального парка Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, нашли идеальное место для игр и веселья: лужи грязи, которые образовались из следов гигантского наземного ленивца, пишет «Хайтек».

Дети — скорее всего, четверо — мчались и плескались по следам ленивца в грязи, оставляя собственные следы на плайе — высохшему дну озера. Новые исследования Мэтью Беннетта, профессора экологических и географических наук в Борнмутском университете в Великобритании, показывают, что эти следы сохранялись на протяжении тысячелетий, оставляя свидетельства этого каприза времен ледникового периода или плейстоцена.

В общей сложности ученые обнаружили более 30 следов, которые, вероятно, оставили дети в возрасте от 5 до 8 лет. Они затоптали другие следы, которые принадлежали ныне вымершему гигантскому наземному ленивцу, возможно, из рода Nothrotheriops.

По словам Беннета, длина каждого из следов гигантского наземного ленивца составляет почти 40 см, размер зверя варьируется от коровы до медведя. Следы поверхностные, глубиной около 3 см, но, похоже, этого было достаточно, чтобы они наполнились водой и заинтриговали детей, отметили ученые.

«Мы очень часто видим детские следы в Уайт-Сэндс», — рассказал Беннетт, скорее всего, потому, что, как и современные дети, эти дети носились повсюду, оставляя сотни следов в день.

Ранее ученые нашли человеческие следы, которые появились 21 000–23 000 лет назад. Они считаются самым ранним свидетельством присутствия людей в Северной и Южной Америке.

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