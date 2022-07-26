Путин готовит особую роль для армии Беларуси 26.07.2022, 11:18

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Эксперт рассказал о ситуации на белорусско-украинской границе.

Беларусь совместно с Россией проводит разведку позиций украинских военных на волынском и полесском направлениях.

Об этом свидетельствует работа вражеских беспилотников, которые накануне сбили на Волыни, рассказал ТСН военный эксперт Александр Мусиенко.

"Это не стало новостью, к этому были готовы, как следствие то, что этот беспилотник поразили. Обидно, что к последствиям таким привело", - прокомментировал эксперт гибель человека из-за падения обломков дрона.

В целом, по его словам, увеличения воинского контингента РФ и Беларуси на границе не наблюдается.

"Вместе с тем, мы видим, что продолжается эскалация и угрозы, которые касаются не только Украины, но и Польши и Литвы. Мне все больше кажется, что, возможно, в будущем для белорусских сил Путин готовит такую судьбу, они должны стать элементом эскалации для стран ЕС и НАТО - Польши и Литвы. Даже больше, чем с Украиной, потому что так на это смахивает", - отметил Мусиенко.

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