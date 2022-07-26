ВСУ нанесли мощные удары по позициям оккупантов на Херсонском направлении 1 26.07.2022, 11:28

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Видеофакт.

Воины ВСУ продолжают выгонять с украинской земли российских оккупантов, засевших на южных направлениях фронта. Они бьют по вражеским позициям и снимают это на видео.

Так в сеть попал смонтированный ролик работы воинов на Херсонщине. Его опубликовал Telegram-канал "СтратКом ВСУ".

На кадры попали бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского. Они нанесли удары по позициям войск РФ на Херсонском направлении.

Под сопровождение песни Sonne (Солнце) немецкой металл-группы Rammstein в украинском переводе, бойцы показали, как заряжают боеприпасами вооружение и стреляют туда, где расположился враг.

В перерывах между ударами защитники улыбаются и позируют на камеру, давая понять, что у них все под контролем и они выгонят российских оккупантов с нашей земли.

Отметим, что 25 июля украинская авиация нанесла семь ударов по войскам РФ на Херсонщине. Атаки пришлись на места дислокации и развертывания подразделений российской армии.

В течение суток на юге было ликвидировано 48 оккупантов. Также наши воины превратили в металлолом четыре танка Т-72, 152-миллиметровую пушку-гаубицу, САУ и другую технику врага.

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