Что поменялось в сделках купли-продажи машин в Беларуси? 26.07.2022, 11:32

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Журналисты детально изучили текст указа.

О том, что на прошлой неделе был принят указ о внесении изменений в правила купли-продажи автомобилей, мы уже писали. Теперь документ опубликован, можно более подробно остановиться на принятых новшествах, которые вступят в силу меньше чем через полгода, пишет abw.by.

Выбор способа регистрации договора

Согласно п.2 документа при регистрации договоров купли-продажи появился выбор: по усмотрению сторон их можно по старинке зарегистрировать в ГАИ, а можно сходить к нотариусу и получить нотариальное удостоверение документа. После любой из этих процедур к покупателю переходит право собственности на транспортное средство.

При этом договоры, которые заключаются между физическими и юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями, государственной регистрации не подлежат. Получается, что если вы купили транспортное средство в автохаусе (комиссионном магазине), то регистрировать договор в ГАИ или у нотариуса не нужно. Вместо счета-справки, которая выдавалась ранее, предусмотрено составление договора и акта приема-передачи транспортного средства.

Вдобавок к этому, как следует из правил комиссионной торговли, покупателю должны выдать акт осмотра и технического состояния продаваемого авто, в котором обязательно должна стоять подпись собственника, указанного в техпаспорте, или его представителя. А еще продаваемый комиссионкой автомобиль обязательно должен быть снят с учета.

Важный момент: если вы купили автомобиль в комиссионке по договору, то продать машину без государственной регистрации нельзя.

Содержание договора

Договоры составляются в трех экземплярах, здесь все по-прежнему. Но они должны содержать следующие сведения:

ФИО;

документ, удостоверяющий личность;

права и обязанности сторон;

сведения о марке, модели, годе выпуска, VIN;

серия, номер, дата выдачи свидетельства о регистрации транспортного средства, наименование органа, выдавшего такой документ;

стоимость транспортного средства;

срок и форма расчетов;

сведения об отсутствии обременений, ограничений и запретов на совершение сделок с транспортным средством, в том числе о том, что транспортное средство никому не подарено, не продано, не заложено, не передано в аренду, не арестовано, судебного спора о нем не имеется, свободно от любых прав и притязаний со стороны третьих лиц;

об ответственности сторон в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора;

форма оплаты.

В договоре между физическими лицами срок и форма расчетов являются обязательным пунктом. Если обе стороны сделки – физические лица, то форма оплаты – наличная или безналичная – прописывается в договоре, оплата осуществляется таким же способом.

В сделках между физическими и юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями) выбора не осталось – оплата только в безналичной форме.

Как ГАИ и нотариусы будут согласовывать данные о сделках

С 1 января 2024 года Белорусская нотариальная палата, МВД и Минсельхозпрод будут обмениваться информацией через общегосударственную автоматизированную информационную систему (ОАИС). Однако до этой даты почти полтора года, а указ вступит в силу меньше чем через полгода. Как будут работать нотариусы, откуда информацию получит ГАИ? Тут мы просто процитируем документ:

Получается так: нотариусы берут информацию из базы данных ГАИ или Минсельхозпрода, обратно в бумажной форме передают информацию из договоров купли-продажи ведомствам, а те добавляют ее в свою базу данных.

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