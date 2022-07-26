Военный аналитик назвал объект, который должен стать ключевой целью для ВСУ в Херсоне 3 26.07.2022, 11:49

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Удары по нему полностью отрежут оккупантов от снабжения.

Для успешного освобождения Херсонской области от российских оккупантов украинские защитники должны заняться перерезанием железнодорожных путей, выполняющих главную роль в военной логистике Кремля.

Как пишет известный военный аналитик Том Купер, при оккупации территории Украины россияне держатся вдоль железнодорожных путей, сообщает glavred.info.

Это объясняется достаточно просто, ведь железная дорога позволяет оккупантам перевозить значительные объемы военных грузов, с чем не справится автотранспорт, пишет он.

Аналитик утверждает, что ВСУ должны сосредоточиться на уничтожении железнодорожного моста в Херсоне, однако его ликвидировать крайне проблематично из-за особенностей конструкции.

"Разрушить такие консольные мосты, как этот, чрезвычайно трудно. Да, даже с помощью "высокоточных" боеприпасов, потому что они имеют тенденцию "пролетать сквозь конструкцию", не нанося ей никакого вреда", – пишет он.

Вместе с тем Купер добавляет, что даже уничтожив железнодорожные и автомобильные пути поставки вооружения, быстро освободить регион не удастся. Это требует времени и усилий. Он отмечает, что у россиян есть большие ресурсы для того, чтобы восстанавливать за несколько дней ликвидированные мосты, склады боеприпасов и штабы.

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