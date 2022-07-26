Лукашенко обнаружил в Беларуси «продовольственную диверсию» 5 26.07.2022, 11:52

6,584

Диктатор бредил на совещании по вопросам уборочной кампании.

Руководители ряда хозяйств "завалили" подготовку к уборочной кампании, в отдельных организациях даже не начинали ремонтировать технику. И местные власти на это никак не отреагировали. Александр Лукашенко считает, что в этом случае речь идет о "продовольственной диверсии".

"Фактически каждый десятый комбайн не готов к работе. Нет механизаторов, говорят. Как нет? Ведь мы еще осенью прошлого года договорились", — говорил Лукашенко во вторник на совещании, посвященном ходу уборочной. Его слова приводит БелТА.

Он также рассказал, что "не везде работают элеваторы и склады для хранения зерна" — причем в каждом четвертом хозяйстве, как выяснилось при проверке. Кроме того, практически в каждом втором из проверенных хозяйств корма заготавливались с нарушениями регламента. "О какой исполнительской дисциплине может идти речь, если из года в год милиция выявляет пьяных на рабочем месте? И их немало", — задался риторическим вопросом Лукашенко. При этом он снова говорил о мировом голоде и шансе для белорусского сельского хозяйства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».