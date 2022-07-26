Немецкие журналист нашли экс-канцлера Шредера в Москве 14 26.07.2022, 11:54

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Друг Путина заявил, что «Москва прекрасный город, а он в отпуске».

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер (Gerhard Schröder) снова прибыл в Москву. "Я здесь несколько дней на отдыхе. Москва - прекрасный город", - пояснил он в понедельник, 25 июля, корреспонденту немецкого телеканала n-tv Дирку Эммериху (Dirk Emmerich). На замечание по поводу того, что неподалеку находится штаб-квартира российской нефтяной компании "Роснефть", Шредер изумленно ответил: "Неужели? О, действительно, вы правы". В мае Шредер решил отказаться от своей должности в "Роснефти", а также заявил, что не примет предложение войти в совет директоров энергетической компании "Газпром", сообщает "Немецкая волна".

Однопартиец Шредера и министр труда и социальных дел Хубертус Хайль (Hubertus Heil) в очередной раз отмежевался от бывшего лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ). "Я уже давно не понимаю такого поведения, особенно в нынешнее время", - заявил он в интервью телеканалам RTL и n-tv. По его словам, действия Шредера не имеют отношения ни к политике правительства ФРГ, ни к партии социал-демократов. "Ведомство федерального канцлера не занималось и не занимается организацией поездок Герхарда Шредера в Москву", - подчеркнул Хайль, отвечая на вопрос RTL и n-tv.

Шредер намерен и впредь поддерживать связь с Путиным

Герхард Шредер, возглавлявший правительство ФРГ с 1998 по 2005 годы, в течение многих лет подвергался критике за свою работу в российских государственных компаниях и дружбу с президентом РФ Владимиром Путиным. На фоне агрессивной войны, развязанной Россией в Украине, давление на него усилилось. Правда, в первый день войны бывший глава правительства ФРГ осудил вторжение России в Украину. "Война и связанные с ней страдания людей в Украине должны быть прекращены как можно скорее. Это ответственность российского правительства", - написал Шредер в LinkedIn.

Тем не менее, как сообщила недавно газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, Шредер хочет сохранить контакт с Путиным, даже несмотря на российское вторжение в Украину. Согласно информации издания, Шредер заявил, что не верит в решение конфликта в Украине с помощью оружия и недоумевает по поводу поставок в эту страну вооружений.

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