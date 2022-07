Медики назвали лучший продукт для плоского живота 1 26.07.2022, 11:57

Корнеплод обладает многими лечебными свойствами.

Овощи — это самая низкокалорийная пища, а также одна из самых богатых питательными веществами, считает Роксана Эхсани, зарегистрированный врач-диетолог и официальный представитель Академии питания и диетологии- они богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и пищевыми волокнами. Они богаты питательными веществами и полезны для здоровья. Об этом пишет Eat This, Not That!.

«В частности , более 90%людей не едят рекомендуемое количество каждый день», — говорит Эхсани.

Овощи также содержат много воды , поэтому они могут помочь вам увлажнить вас и достичь ваших ежедневных целей по жидкости. Таким образом, благодаря высокому содержанию воды и пищевых волокон потребление некоторых овощей может помочь вашему кишечнику, так как клетчатка помогает перемещать вещества по пищеварительному тракту, помогая вам регулярно испражняться и предотвращая запоры и вздутие живота, из-за которых ваш живот становится немного круглее, чем обычно.

Если вы хотите уменьшить вздутие живота и сделать живот более плоским, овощ № 1, который вы должны добавить в свой рацион, — это имбирь .

«Имбирь — это один из корнеплодов, о полезных свойствах которого люди не знают, но это определенно лучший овощ, который следует включить в свой рацион, когда вы хотите избавиться от вздутия живота», — говорит Эхсани.

Она отмечает, что имбирь обладает многими лечебными свойствами, которые могут как сгладить живот, так и успокоить кишечник изнутри. В частности, имбирь обладает противовоспалительными свойствами, которые облегчают воспаление, которое может привести к увеличению живота. Он также содержит ферменты, которые помогают организму легче переваривать пищу, помогая предотвратить вздутие живота после еды.

«Если вы страдаете от расстройства желудка или тошноты, имбирь также может помочь успокоить тошноту», — говорит Эхсани. Он также обладает противовоспалительными свойствами, поэтому может помочь уменьшить мышечную боль или другие виды воспаления в организме, такие как артрит".

Имбирь содержит пищеварительные ферменты, которые помогают вашему организму расщеплять белки, поэтому он может помочь вам лучше переваривать богатые белком продукты.

