МТС с 1 августа повысит тарифы на услуги 1 26.07.2022, 12:08

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Также отменяются некоторые популярные тарифные планы.

Компания МТС объявила, что с 1 августа изменит условия оказания некоторых услуг связи. Среди прочего вырастут тарифы на отдельные услуги, а также перестанут действовать некоторые архивные планы.

С 1 августа будет повышена стоимость на отдельные услуги мобильной связи для физических и юридических лиц. Среди них — услуги в роуминге, международную связь, MMS, а также на другие сервисные и дополнительные услуги. Кроме того, повысится стоимость услуг проводного доступа в интернет для физических и юридических лиц, а также услуг по организации корпоративных сетей. Без изменений останется абонентская плата по тарифным планам на услуги мобильной связи, звонки внутри сети МТС и в другие сети Беларуси, а также стоимость интернет-трафика, потребленного сверх подключенных пакетов.

Компания со следующего месяца прекратит оказывать услуги по архивным тарифным планам «Будь практичнее», «Все для общения», «Общайся!», «Оптима+10 (Областной)», «Отличный», «Рациональный», «4G лайт», «4G мини», «4G макси», «4G мега», «Р300», «Р600».

«Клиенты МТС, которых касается изменение, получат SMS-оповещение о закрытии тарифного плана и предложение самостоятельно выбрать другой тарифный план. Если абонент не сменит тарифный план сам, то, начиная с 1 августа, оператор будет осуществлять смену тарифного плана по схеме (к примеру, пользователь плана „Будь практичнее“ автоматически переведут на „Супер 1“. Дата смены тарифного плана будет указана в SMS-сообщении», — сообщают в компании.

При этом клиентам, у которых оформлено действующее дополнительное соглашение о рассрочке платежей за приобретенные товары, предлагают перейти на тарифные планы «Супер 1», «Супер 5», «Супер 20», «Супер 30», «Безлимитищие Х».

«Абоненты могут бесплатно по 31 августа сменить один из этих тарифных планов на любой актуальный тарифный план МТС самостоятельно: в приложении „Мой МТС“ или с помощью нетарифицируемого USSD-запроса», — уточняют в компании. Также сменить тарифный план можно, обратившись к сотруднику контактного центра или в салон связи МТС.

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