Эрдоган прокомментировал удар РФ по одесскому порту 1 26.07.2022, 12:15

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РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН

Глава Турции заявил о решимости реализовать соглашение о поставках зерна.

Турция ожидает, что все стороны, подписавшие "зерновые соглашения" в Стамбуле на прошлой неделе, будут их придерживаться. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган в интервью TRT Haber 25 июля, комментируя ракетный удар российских войск по одесскому порту 23 июля.

"Мы можем видеть, насколько чувствителен процесс, еще по атаке на одесский порт в субботу, к сожалению. Мы не хотели этого, но это случилось. [...] Мы ожидаем, что все будут защищать свои подписи и действовать в соответствии со своими обязанностями, и просим всех избегать действий, противоречащих букве и духу достигнутого соглашения", – заявил он.

По словам Эрдогана, Турцию "огорчает, что такое случается, и провал здесь будет против всех нас".

"Мы полны решимости реализовать соглашение со всеми его элементами, и наша работа в этом направлении продолжается", – добавил турецкий лидер.

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