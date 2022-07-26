«Раньше толпы народа были даже в будний день, а сейчас — пустота» 26.07.2022, 12:44

Как сейчас живет популярный раньше ТЦ «Импульс» и что там продается.

В те времена, когда торговых центров было не так много, а о появлении в стране таких брендов как Zara, H&M и Pull&Bear можно было только мечтать, минчане ходили за трендовыми вещами в том числе в ТЦ «Импульс». В начале сезона и в выходные дни там было просто не развернуться. Такому потоку людей способствовали и локация — центр города, у метро и «Комаровки».

Журналисты realt.by узнали, как сейчас живет один из самых старых ТЦ столицы и что там продают.

С района площади Якуба Коласа нельзя уйти без покупок. Здесь, помимо известных ЦУМа, Комаровского рынка и «Импульса», работают ТЦ «Московско-Венский», «Силуэт» и плачевный «Пассаж». Не обошлось и без народных торговых рядов, что располагаются у стен подземного перехода.

«Импульс» создали на месте бывшего производственного корпуса завода имени Орджоникидзе, который работал еще в советское время. После эти территории принадлежали его правопреемнику — ОАО «МПОВТ». В конце 90-х у предприятие дела шли туго — производство не было востребованное, поэтому с пустующими площадями нужно было что-то делать. Долго думать не пришлось, ведь Комаровский рынок как раз разрывался от желающих торговать там предпринимателей. Властями было принято решение адаптировать корпуса под торговый выставочный ярмарочный центр — так назывался «Импульс» первое время. Интересно, что для введения здания в эксплуатацию потребовалась помощь самих предпринимателей. Они предоставили заем для реконструкции трех этажей взамен на долгосрочные договоры аренды.

Заработал «Импульс» летом 2000 года. К тому моменту для предпринимателей и покупателей был готов только один этаж. Два остальных открылись через год.

За это время в торговых рядах одевалось не одно поколение минчан. Вещи, косметика, обувь и аксессуары — там было все, что могло порадовать женщин в любой день недели. Мужского ассортимента, признаться, там было маловато. Даже по праздникам на этажах было не протолкнуться. Продавцы торгового центра отдыхали лишь один день в году — 1 января.

Годы летят, а внешняя картина у «Импульса» так и не изменилась: напротив здания все также ходят попрошайки, рассчитывающие на щедрость посетителей рынка и ближайших ТЦ, а вот в самом здании ажиотаж явно поугас, как среди предпринимателей, так и покупателей.

По первому этажу гуляет легкий аромат косметических средств и духов. У центрального входа располагаются сезонные товары, поэтому первыми посетителей встречают десятки пар солнечных очков, зонтики и кепки.

Парикмахеры и мастера по маникюру до сих пор приезжают сюда за товарами для своего дела. Чаще всего покупателей можно встретить именно в этих торговых точках, которые не меняют свою локацию уже много лет.

Как рассказывает проходящий мимо «Импульса» парень Станислав, в конце 2000-х и в начале 2010-х он постоянно ходил в «Импульс» за кремом «Нивея».

— Я тогда был студентом и экономил. А в «Импульсе» косметика тогда была действительно дешевле, чем, например, в той же «Короне». Но потом я начал работать и уже перестал считать каждую копейку. Да и появились всякие «Островы чистоты» и «Милы», где, наверное, косметика стала еще дешевле, чем в «Импульсе». Поэтому необходимость ходить сюда у меня пропала. Да и выбора стало намного больше, плюс появились интернет-магазины. Думаю, сейчас былой популярности у «Импульса» уже нет. Наверное, сейчас здесь покупают косметику либо по иннерции, либо те, кому нужен определенный профессиональный бренд — например парикмахеры или визажисты.

Когда-то из-за очереди в банкомат и кафетерий невозможно было пройти дальше по ряду, чего не скажешь сейчас. В дальнем правом крыле дела обстоят еще печальнее — много закрытых боксов, которые ждут своих арендаторов.

Кроме того, здесь продают нижнее белье, купальники, чулочно-носочные изделия, парфюмерию и аксессуары.

Анастасия торгует в «Импульсе» уже 12 лет и деятельность торгового центра описывает одним словом — «выживает».

— При таких условиях ему осталось недолго. Все кардинально изменилось в период пандемии: люди стали меньше ходить. Еще и аренда высокая. Я точно не скажу, так как всего лишь продавец, но стоимость на первом этаже всегда была выше, чем на втором или третьем. Правда, нужно отметить, что предпринимателям на уступки пошли и в период пандемии стоимость аренды снизили.

Работница отмечает, что за последнее время многие из ее коллег переехали в другие места, в том числе в ТЦ «Силуэт». Говорит, что даже по интерьеру он выглядит намного симпатичнее старожила напротив.

— Уборные хоть и бесплатные, но выглядят, как на вокзале в 90-е годы.

Работать стало тяжелее в том числе и из-за трудностей транспортировки товара. Белье владелица торговой точки возит из России. Сейчас на прибыль влияет и курс российского рубля.

— Цены по сравнению с прошлым и позапрошлом годами не увеличились. И поднимать ценник никто не будет, так как люди и так не покупают. Ужимаем лишь себя. В общем, до неузнаваемости изменился «Импульс». Раньше толпы народа даже в будний день, а сейчас пустота. Конкуренция выросла и, если бы не столь выгодная локация, он уже бы давно умер.

Для тех, кто не захаживал в торговый центр уже год, на втором этаже ждет сюрприз. В январе там открыли новое крыло, которое отличается от привычного «Импульса» простором как снаружи, так и внутри боксов. Здесь все расставлено и вывешено, как в больших магазинах, даже примерочные имеются.

Сейчас можно найти кроссовки на распродаже от 40 рублей, а костюмы — за 130 рублей. Большинство торговых точек ориентирована на женщин и продают там сезонную одежду. На некоторые позиции в павильонах есть скидки. Продавцы признаются, что товары с красной ценой есть постоянно, но на проходимость это не влияет.

Юлия — одна из новичков среди здешних предпринимателей. Этот торговый центр как место для бизнеса она выбрала из-за низкой аренды по сравнению с Немигой, 3 и «Замком». Женщина верит, что «Импульс» никогда не потеряет клиентов, но при этом отмечает, что дела здесь не лучше, чем в остальных торговых домах. Успех «Импульса» Юлия отмечает еще и в том, что покупатели ориентированы на скидки, цены поприятнее, чем в магазинах, да и проходимость хорошая из-за локации и метро. А на отсутствие людей сейчас влияет летний сезон — люди на дачах.

Татьяна торгует обувью в новом крыле и говорит, что его сдавали в аренду еще в прошлом году, но по техническим причинам временно закрыли. У продавца удручающее настроение. Девушка откровенничает, что дела идут плохо. Обувь возит из России и Китая, а сейчас из-за санкций возникают проблемы с оплатой по безналу и транспортировкой.

— У людей и так нет денег, достают последнее из сундуков. Куда поднимать ценник? Уменьшили маржу, другого выхода нет.

Продолжение «Импульса» в основном крыле второго этажа. Там большой выбор летних платьев, шортов и джинсов. Павильонов с верхней одеждой мы насчитали только три на весь этаж. Одна из продавщиц говорит, что это основной товар, который возит владелец точки и интереса сейчас он для покупателей не представляет. Остается только ждать сезона.

В самом конце располагается торговая точка с обувью и одеждой, которой заведует Наталья. Женщина говорит, что новый ряд и эта часть уже не «Импульс», а второй этаж «Пассажа», который строили как «Импульс-2» за счет инвестиций предпринимателей. История в свое время была очень громкой. Без скандала не обошлось.

Примерно через пять лет после открытия «Импульса» компания «Фарт-плюс» заключила с ОАО «МПОВТ» инвестдоговор. «Фарт-плюс» должен был реконструировать корпус, чтобы в последующем его могли эксплуатировать, как торговый центр. Собственных инвестиций не хватало, поэтому к проекту подключили около 180 предпринимателей, которые взамен на деньги получили бы в новом здании собственные торговые помещения. Суммы фигурировали разные, в зависимости от площадей — от 30 тысяч долларов и выше 100 тысяч долларов.

Здание было почти готово, когда ОАО «МПОВТ» расторгнул договор с компанией по причине нарушения обязательств по финансированию объекта. Что касается предпринимателей: деньги не вернули, площадки не предоставили. Шансы на то, что дело решится в их пользу уменьшились в 2017 году, «Импульс» и некоторые другие объекты продали ООО «ТАПАС» и ЧТУП «МАГНАТ ТРЕЙД». Последующие суды предприниматели проиграли и остались ни с чем. Бизнесмены даже записывали видеообращение к Александру Лукашенко.

Наталья была одной из 180 инвесторов. Точную сумму она не называет, но говорит, что в никуда ушла однокомнатная квартира.

— В «Импульсе» работаю с 2013 года. Движения, как видите, нет. И дело не в будних днях и лете. Дела обстоят плохо уже давно. Продажи упали очень сильно. Бывает и два три клиента, сегодня было аж 5. Продаем все по старым ценам, несмотря на рост российского рубля.

Наталья признается, что планирует уходить из бизнеса, потому что перспектив развития не видит. До этого у нее было две торговые точки, еще одна на третьем этаже «Импульса» — от нее пришлось отказаться.

— У нас аренда чуть меньше, так как нас здесь немного. На втором этаже ценник примерно 80 долларов за «квадрат», в новых павильонах — 50 долларов.

В торговом центре можно найти не только товары из России и Китая, есть точки с белорусским трикотажем. Продавщица говорит, что за одеждой приезжают даже из других городов.

— У некоторых предпринимателей сейчас проблемы и со стоимостью товаров, и с доставкой. У нас ситуация стабильная, но нужно понимать, что белорусское производство всегда было в цене из-за качества. Кто разбирается и не сильно ущемлен в деньгах, покупает нашу продукцию, — делится наблюдениями продавец. — Интерес к «Импульсу» есть и будет для людей определенного контингента со среднем уровнем дохода.

Что касается покупателей, они отмечают, что все модные тенденции можно найти в бюджетном варианте в новом блоке. Там же они более комфортно себя чувствуют: в магазинах все развешено, есть время рассмотреть каждую вещи, а главное — работает кондиционер и примерочная есть.

Третий этаж на сегодняшний день закрыт. Среди продавцов ходят слухи, что там скоро откроется один сетевой магазин.

В «Импульсе» по-прежнему ограничен выбор мужской одежды и одежды больших размеров.

Предприниматели предупреждают, что в августе уже будет новая коллекция — сменится сезон. Они в ажиотаж не верят, но надеются, что людей все же станет больше.

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