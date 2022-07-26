Империя Путина вступает в эпоху «сражающихся царств» Телеграм-канал «Сито Сократа»

26.07.2022, 12:45

Кремль создает опасные прецеденты для самой России.

Вопрос, на сколько растянется заключительная фаза диктатуры Путина, остается открытым. Вождю и его политсоветникам удалось достичь условного "успеха", ведь электоральная поддержка базируется исключительно на страхе перед завтрашним днем. Перемены пугают россиян. Очевидно, что после времени ожесточенного закручивания гаек и массированного расчеловечивания страну ждет грандиозный катаклизм. Настоящие проблемы в России еще даже не начинались. Творящееся ныне – мелкий дискомфорт в сравнении с грядущими хаосом и смутой. Образ будущего РФ уже сейчас вырисовывается на Донбассе и юге Украины. Разрушенные бездарными многонационалами Мариуполь и Северодонецк, страдающие Харьков и Николаев – то, что мы в скором времени увидим по всей России. Без преувеличения, новым этапом российской истории станет эпоха сражающихся царств. Путинизм запустил распад идентичности "русского мира" и возрождения многонациональных идентичностей, или проще говоря, подъем десятков Чечней внутри аморфной федерации. Поскольку политическое поле полностью зачищено ради шаткого консенсуса, именно в регионы уходит острие борьбы, выпавшее из ослабевших щупалец центра.

Парадокс в том, что в процессе интеграции в состав РФ оккупированных регионов Украины максимально истощаются силы для поддержания внутренней консолидации.

Она окончательно рухнет, когда Москва не сможет переварить Донбасс, Херсон и Запорожье. Потому тема "новых территорий" так сильно заботит Кремль среди комплекса других растущих вызовов от западных санкций до нового витка пандемии.

Ухудшает положение сама персона вождя и неадекватных прихлебателей вокруг него.

На Форуме по безопасности в Аспене, Колорадо, директор ЦРУ Уильям Бернс описал Путина и его команду. Нынешний хозяин Кремля за 20+ лет у власти укрепил в себе ряд отвратительных качеств. Его цинизм зашкаливает, нарастает мнительность, недоверие к людям, в которых он ищет уязвимости для управления. Путин не верит в добрую природу человека, но полагается на устрашение, контроль, щенячью преданность в духе "я хочу быть твоей Конни". Себя он видит новоявленным мессией, собирателем земель, реконструктором "великой России". Вместо концентрации внимания на внутренних проблемах страны, узкий круг советников подсунул вождю задачу исправления "похабных границ", жесткий подход к Украине, без которой якобы не может существовать российской сферы влияния. Вместо длительного пути творения крепкой в плане экономики и авторитета России почему-то был выбран примитивный силовой путь, ломание оппонентов через колено. Может, дело в расплодившихся, как раковая опухоль, паразитических и тупых силовиках, а может – во внутренних комплексах Путина.

Вот потому и была начата пресловутая "спецоперация" под вымышленными предлогами и с неприлично размытыми целями. Ясно только одно: пора с этим всем закругляться и выдать на-гора некий результат. Под ним имеются в виду "референдумы" о присоединении новых территорий. Они должны пройти в ЕДГ 11 сентября, ведь это так символично. Потому на временно оккупированных территориях десанты заезжих политтехнологов ведут столь спешную работу, адаптируя вариант "Крымнаша". В Мелитополе и Херсоне печатаются сортирные газетенки вешаются убогие борды "навеки с Россией", составляются списки для голосования.

Но есть фундаментальные проблемы. Во-первых, вопрос безопасности, ибо проводить голосование в условиях текущих и будущих боевых действий – безумие. Во-вторых, нет органов для "широкого народного волеизъявления". В-третьих, с оккупированных территорий бегут жители, а потому голосования будут нелегитимны из-за неявки. Меж тем подобные референдумные косплеи формируют опасные прецеденты для самой России, стоящей на пороге эпохи сражающихся царств.

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