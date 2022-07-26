«Некоторые водители считают себя самыми главными, умными и вообще лучше всех» 4 26.07.2022, 12:54

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Белорусы рассказали об отсутствии культуры на дорогах.

Как часто вы ругаете окружающих водителей, когда сами находитесь за рулем? Поводов для упреков на самом деле всегда достаточно, но некоторые из них способны вызвать неподдельную злобу. О том, что раздражает на дорогах, и почему культура поведения за рулем часто оставляет желать лучшего, высказались читатели abw.by.

"Некоторые водители считают себя самыми главными, умными и вообще лучше всех"

Адам: "С различными нарушениями сталкиваюсь постоянно. Парковка где попало, например. Неужели так трудно припарковаться у ТЦ по разметке? Зачем занимать сразу два места? На дорогах тоже встречается всякое. Перестроиться без поворотников, "подрезать", не предоставить преимущество – почему-то такую практику приходится наблюдать очень часто.

О причинах такого поведения могу только догадываться. Мне кажется, что у части водителей есть какое-то странное понимание мира: они считают себя самыми главными, умными и вообще лучше всех. И на дороге это особенно ярко проявляется. Еще часть каких-то странных поступков на дороге – следствие неверной оценки дорожной обстановки, невнимательности и забывания отдельных пунктов ПДД. Как, например, можно ехать и писать сообщения на телефоне? За такое вообще можно штрафовать как за вождение в пьяном виде, потому что ни о каком контроле за ситуацией речи не идет.

И со всем этим периодически приходится сталкиваться. Из особенно запомнившихся случаев отмечу два. В прошлом году на трассе меня окатил водой из лужи водитель большегруза. Он точно видел в зеркале, что я его догоняю, но при этом даже не подумал притормозить и на скорости более "сотни" въехал в большую лужу. Машину залило полностью, дороги не было видно вообще! Не знаю, чем он думал, неужели нельзя было притормозить?

Второй случай был тоже на трассе. Я ехал со скоростью 120, сзади начинал "поджимать" автомобиль с женщиной за рулем. Уступил полосу, все нормально. Она меня опережает и начинает ехать 90. Моргаю светом с просьбой уступить дорогу, а когда все-таки удается опередить, водитель начинает показывать мне неприличные жесты. Что это вообще было?

По-хорошему за любое нарушение с человека нужно "спрашивать". Предупреждение, конечно, действует слабо, но все же в голове отложится, что лучше так не делать. Штрафовать точно надо за непредоставление преимущества, когда возникают опасные ситуации. Парковка на зеленой зоне – туда же. Я все понимаю, парковочных мест мало, но должно же присутствовать хоть какое-то уважение к окружающим и их труду.

Сам я, конечно, тоже иногда нарушаю. Могу где-то скорость превысить, могу проскочить на желтый сигнал светофора или высадить пассажира там, где ПДД это запрещают. Но я всегда стараюсь никому не мешать. Если уж так случилось, то нужно оставаться хотя бы вежливым – моргнуть "аварийкой" в качестве извинения".

"Бесят любители шаговой доступности и особо одаренные парковщики"

Александр: "Парковка у ТЦ в Жлобине. По масляным пятнам видно, как оставляют машины на проезжей части, чтобы свою тяжелую пятую точку поближе ко входу подвезти. Уже в магазин заезжали бы, чего уж там! Еще из проблем – водители с ксеноном и "спящие" в крайнем левом ряду. Это прямо национальная "болезнь" какая-то".

Павел: "Бесят любители шаговой доступности и особо одаренные парковщики. Паркуешься подальше, где куча свободных мест, и все равно найдется тот, кто на 20 квадратных метрах свободной парковки поставит рядом так, что еле протиснуться. Если стоит машина и кругом пустые места, зачем так парковать? Не цените чужую машину, так за свою хоть переживайте".

Виктор: "Парковка – отдельная тема. Как думаете, сколько парковочных мест можно занять одной "неправильной" машиной? Оказывается, четыре!"

"Я выехал, и весь мир подождет"

Jim: "Мой рейтинг. Первое – китайский ксенон и прочий опасный тюнинг. Второе – громкость выхлопа у мотоциклов и поведение их на дорогах. Третье – езда со скоростью значительно ниже потока. Четвертое – поведение в пробках, когда водители цепочкой трогаются и останавливаются, тем самым увеличивая время простоя, вместо того чтобы медленно, но гораздо быстрее всем проехать. Пятое – парковка на двух и более местах и не по разметке. Шестое – низкий уровень практических навыков, когда большинство не умеет проезжать некоторые перекрестки и маневрировать. Седьмое – отсутствие культуры правильных уверенных разгонов и торможений. Отсюда аварийные ситуации вроде "я выехал, и весь мир подождет" на развязках и различных выездах. В общем, ПДД изучают, экзамены сдают, но именно ездить никто не учит".

Михаил: "Мне кажется, что главная причина отсутствия культуры на дорогах – это безразличие. Люди не думают, как они едут. Нужно добраться из пункта А в пункт Б, а все, что происходит вокруг, уже не так важно. Именно в такие моменты начинаются если не нарушения ПДД, то явления вроде "еду в левом ряду по Правилам, и ничего больше не волнует".

Из безразличия вытекает и проблема отсутствия взаимоуважения. Я водил автомобиль во многих странах, которые на первый взгляд не самые комфортные для вождения. Со стороны кажется, что ПДД там нет совсем, на дорогах хаос и суматоха. Но за счет того, что водители, даже нарушая Правила, думают о том, как не помешать другим, получается такая самоорганизация. Она может быть и вне ПДД, но при этом все как-то уживаются и никому не мешают.

Я в целом не то что против каких-то отдельных нарушений вроде скоростного режима. Если человек водит нормально и думает о других людях, пусть при этом и едет с превышением, то его проезд заденет разве что чье-то самолюбие. Да, нарушил, но никому это не повредило – и ладно.

С этой точки зрения, например, даже разговор по мобильному телефону может оказаться вреднее. Человека, который за рулем говорит по телефону, я могу определить на дороге практически мгновенно – его поведение со стороны заметно меняется. Но многие думают, что ничего особенного в разговоре по телефону нет.

Еще один пример – использование сигналов поворота и “аварийки”. Вот человек встанет на дороге без "аварийки" и стоит. И что думать? Включил "аварийку" – тогда всем все понятно: может, сломался, может, ждет кого-то. Объехал его и продолжай движение дальше. "Аварийку" же несложно включить, зачем так поступать тогда?

Сигналы поворотов – то же самое. Это же элементарное действие. Многие говорят, что включают их только при необходимости. У меня история другая. Я включаю поворот даже в самых глухих деревнях, настолько это отработано до автоматизма.

Вот примерно так общая безалаберность и формируется. Кто-то не включит поворотник, кто-то поставит слепящий китайский ксенон – так начинает набираться критическая масса. Теория разбитых окон в действии. Один поворотник не включит, второй, а через какое-то время окажется, что они вообще для “чайников” придуманы. Наверное, в свое время примерно то же самое было с ремнями безопасности, когда не пристегнуться считалось нормальным.

Бороться с этим, конечно, можно. Я вижу два формата. Первый – из европейского опыта, когда на водителей оказывают влияние различные сообщества или союзы автомобилистов, которые популяризируют и рассказывают про нормальные манеры передвижения. Насколько это реалистично в наших условиях уже другой вопрос.

Второй формат борьбы с отсутствием культуры – это работа ГАИ. Не те бестолковые билборды, что есть сейчас, а полноценная кампания по перевоспитанию. Чтобы были рассылки, листовки, реклама, все возможные методы донесения информации, чтобы человека эти мысли и идеи окружали со всех сторон.

И без штрафов, конечно, никуда. В своем же дворе я регулярно сталкиваюсь с тем, что машины паркуются вплотную к пешеходному переходу. Рядом детский сад и школа. Детей просто не видно из-за припаркованных автомобилей. Приходится ехать со скоростью едва ли не полкилометра в час, чуть ли не останавливаться и заглядывать за стойку автомобиля: а вдруг за машиной на переходе кто-то есть?

Несколько раз я пробовал обращаться в ГАИ, но это особо не работает. Штраф небольшой, а ведь еще надо доказать нарушение и привлечь человека к ответственности. Как только штраф за ту же парковку станет, например, 15 базовых величин, люди начнут задумываться. Опять же европейский опыт с большими штрафами хорошо демонстрирует, что такие способы работают. Учитывая, что в казне постоянно нет денег, это еще и неплохой способ пополнить бюджет.

Штрафовать за все, конечно, не стоит. Но за некоторые критичные нарушения вроде той же парковки на пешеходном переходе, которые могут привести к печальным последствиям, делать это нужно, и суммы наказаний должны быть ощутимыми. Или взять, к примеру, тех же "учителей". Толку от их действий никаких, а закончиться все может очень плохо. За такое нужно наказывать в обязательном порядке вплоть до лишения "прав".

У меня был период в жизни, когда я мог сделать кому-то вежливое замечание за поведение на дороге. Примерно в половине случаев приходилось сталкиваться с агрессией, а в силу характера тогда я начинал и сам себя агрессивно вести. Поэтому решил не портить лишний раз себе нервы”.

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