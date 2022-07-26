Военный эксперт описал возможную спецоперацию по уничтожению Крымского моста 1 26.07.2022, 12:58

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Сейчас мост играет большую роль в снабжении российских оккупантов.

Украина пока не может "дотянуться" до Крымского моста и взять его под огневой контроль либо уничтожить. Возможность нанесения удара по нему появится после выдвижения позиций ВСУ на побережье Азовского моря.

Сейчас мост играет большую роль в снабжении российских оккупантов, однако обеспечивает их частично, рассказал в эфире телепроекта FREEДОМ военный эксперт Сергей Грабский, пишет unian.net.

По его словам, более эффективным и дешевым средством перемещения грузов и личного состава является морской транспорт. Тему уничтожения Крымского моста Грабский называет более политической, чем военной.

"Для уничтожения этого объекта нужно проводить специальную операцию, которая предусматривает не только удары ракетами по самому объекту, перекрытиям моста, но также нанесение ударов по предмостным укреплениям. Для этого нужна авиация, возможно действия диверсионных групп и задействование, в том числе, морских средств. Это огромная операция, нужно понимать объемы самой конструкции этого моста. Поэтому мы сейчас определение Крымского моста используем в качестве троллинга, что мы можем наносить удары", - отметил эксперт.

По его словам, ввиду усиленной защиты моста целесообразнее использовать дефицитные боеприпасы на других направлениях.

"Придет время - мы ударим и по Крымскому мосту", - заверил он.

Также Грабский предположил, что мост может стать в будущем "гуманитарным коридором", по которому российские оккупанты будут бежать с полуострова.

"Мы даем противнику пока возможность уйти, не подвергая свою жизнь опасности", - пояснил он.

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