Мигранты продолжают штурмовать границу Беларуси со странами ЕС 1 26.07.2022, 12:59

В Польшу нелегалы пытались пробраться на надувной лодке по воде.

За минувшие сутки 97 нелегальных мигрантов пытались из Беларуси попасть в страны ЕС.

Польские пограничники 25 июля выявили 59 иностранцев, незаконно пересекших польско-белорусскую границу. Нелегальные мигранты прибыли, в частности, из Сирии, Йемена, Конго, Камеруна, Центральноафриканской Республики и Эфиопии, сообщает Пограничная служба Польши.

«На участке, охраняемом пограничным постом в Крынках, группа из 13 иностранцев, в основном граждане Турции и Ирака, на надувных лодках переправилась с польской стороны через реку Свислочь», — добавили в Пограничной службе Польши.

По данным литовских пограничников, за минувшие сутки из Беларуси пытались попасть в страну 34 мигранта, по информации латвийских — 4 нелегала.

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