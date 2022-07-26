«Украинская Лара Крофт» уничтожает оккупантов

«Украинская Лара Крофт» уничтожает оккупантов3
- 26.07.2022, 13:06
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Как очаровательная снайперша Александа защищает свою родину.
Немало девушек защищают свою страну в рядах Вооруженных сил Украины. Кроме знаменитой "Птички", воевавшей на Азовстали и покорившей своим голосом миллионы людей, есть и другие достойные представительницы прекрасного пола.
Среди них украинская снайперша Александра, которая делится своими фото в Isntagram. В соцсетях ее обожают - девушка обладает невероятной красотой, пишет glavred.info.
Фотографии девушки собирают тысячи лайков и множество комментариев.
Девушка много занимается спортом, иронизирует над теми, кто сомневается в том, что она действительно служит и делится фотографиями с фронта и бытовой жизни.
В комментариях под фото ее уже успели окрестить украинской Ларой Крофт.