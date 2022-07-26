Доллар в Беларуси снова идет к психологической отметке 1 26.07.2022, 13:07

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Торги на бирже уже несколько дней повторяют один и тот же сценарий с ростом американской валюты.

Пока все это далеко от рекорда и напоминает обычную картину последних недель, пишет onliner.by.

Доллар подорожал на 1,35 копейки — до 2,5800 белорусского рубля.

Евро вырос на 2,88 копейки и торгуется по 2,6355 белорусского рубля.

Российский рубль подешевел на 0,98 копейки, сотня оценивается в 4,4405 белорусского рубля.

В понедельник доллар подорожал на 0,51 копейки — до 2,5665 белорусского рубля, евро — на 2,13 копейки и продавался по 2,6067. Российский рубль подешевел на 2,22 копейки — сотня стоила 4,4503 белорусского рубля.

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