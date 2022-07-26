В Молодечно обвалился балкон вместе с человеком

В Молодечно обвалился балкон вместе с человеком1
- 26.07.2022, 13:16
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Вместо ремонта дома местные власти издали странное предписание.
В городе Молодечно обвалился балкон вместе с находившимся на нем человеком.
Пострадавший упал с третьего этажа, сейчас он находится в больнице, сообщает телеграм-канал «Баста!».
Жильцам дома на улице Волынца, где произошла трагедия, временно запретили выходить на балконы.
Как видно на фото, дом находится в плачевном состоянии и давным-давно нуждается в ремонте. Лукашисты, как обычно, зашевелились только когда чуть не погиб человек.